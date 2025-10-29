Goiás surpreende, bate atual vice-campeão da Superliga e entra no G-8

Petrus (D) fez 11 pontos na vitória do Goiás. Pedro Teixeira / Vôlei Renata/Divulgação

O Goiás Vôlei surpreendeu o Vôlei Renata, de Campinas (SP), e derrotou o vice-campeão das duas últimas edições da Superliga masculina, fora de casa, por 3 sets a 1, parciais de 21/25; 25/22; 25/23 e 25/22, em um longo jogo de duas horas e 36 minutos de duração.

Com a vitória da noite de terça-feira (29), o time goiano chegou ao oitavo lugar na classificação, enquanto os paulistas estão na quinta colocação.

Com 25 acertos, 22 no ataque e três no saque, o oposto Saliba foi quem mais pontuou na partida e acabou com o Troféu Viva Vôlei, para o melhor jogador em quadra.

A equipe goiana ainda contou com 20 erros de saque e de 13 de ataque do adversário, que teve como destaque o oposto argentino Bruno Lima, que fez 18 pontos.

Próxima rodada

A Superliga terá quatro jogos no sábado (1º), quando terá início a terceira rodada, com destaque para o confronto entre Sesi-SP (SP) e Minas Tênis Clube (MG).

Confira os jogos:

16h - Goiás Vôlei x JF Vôlei (MG)

18h30 - São José (SP) x Vôlei Renata (SP)

18h30 - Joinville (SC) x Suzano Vôlei (SP)