Goiás não sai do zero contra o Volta Redonda e segue na vice-liderança da Série B

O Goiás entrou em campo neste sábado contra o Volta Redonda no estádio Raulino de Oliveira pela 30ª rodada da Série B e os times empataram pelo placar de 0 a 0. A partida foi marcada por decisões de arbitragem e por oportunidades claras de gol para os dois lados ao longo dos 90 minutos.

Com o resultado Goiás aparece com 51 pontos e ocupa a segunda colocação, dividindo o G-4 com Coritiba, Criciúma e Athletico-PR. Mas o Volta Redonda soma 31 pontos e figura na 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento ao lado de Paysandu, Amazonas e Botafogo-SP.

O primeiro tempo foi truncado e precisou de intervenção do VAR em momentos determinantes. O árbitro Luciano da Silva Miranda Filho expulsou Raí, do Volta Redonda, por acúmulo de cartões no fim da etapa inicial, e Brayann, do Goiás, também foi punido com a expulsão após revisão do vídeo.

Antes das expulsões, o lance de maior perigo veio dos visitantes quando Jajá, em arrancada pela ponta direita, finalizou e a bola acertou o travessão depois de desviar na zaga adversária, gerando protestos do Goiás sem alteração no marcador.

O segundo tempo teve momentos claros de risco no ataque de ambos os lados. Aos oito minutos da etapa final, Ygor Catatau recebeu cruzamento pelo lado esquerdo e cabeceou por cima da meta defendida por Tadeu.

A partir dos 17 minutos, o Goiás passou a pressionar com maior intensidade e teve três finalizações que bateram na trave. Wellington Rato recuperou a bola no ataque e, com espaço, soltou um chute que explodiu no poste, pouco depois Rodrigo Andrade finalizou em direção ao canto esquerdo de Jefferson Paulino e novamente encontrou a estrutura; em sequência, Anselmo Ramon, aproveitando um rebote do goleiro, tentou na pequena área e finalizou por cima.

Mesmo com a superioridade territorial do Goiás em momentos da etapa final, o Volta Redonda ofereceu respostas rápidas em transição. Aos 23 minutos da segunda etapa, em contra-ataque rápido, Matheus Lucas entrou na área e finalizou para fora, No balanço final, as oportunidades de gol foram distribuídas de forma equilibrada, mas faltou definição para transformar a movimentação em redes balançadas.

Na sequência do calendário, o Goiás volta a campo na terça-feira dia 7 às 21h30 na Serrinha para receber o CRB. O Volta Redonda tem compromisso na quarta-feira dia 8 às 21h na Ressacada diante do Avaí.

FICHA TÉCNICA

VOLTA REDONDA 0 X 0 GOIÁS

VOLTA REDONDA - Jefferson Paulino; Jhonny, Igor, Gabriel Pinheiro e Sánchez (Juninho Monteiro); André Luiz, Thallyson (Henrique), Raí, Vitinho (PK), Ítalo (Matheus) e Ygor Catatau (João Pedro). Técnico: Rogério Corrêa.

GOIÁS - Tadeu; Willean Lepo, Messias, Lucas Ribeiro e Moraes (Diego); Juninho, Rodrigo Andrade (Jean Carlos), Brayann e Rafael Gava (Wellington Rato); Anselmo Ramon e Jajá (Welliton). Técnico: Vagner Mancini.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Pinheiro, Raí e PK (Volta Redonda); Lucas Ribeiro, Rafael Gava e Jajá (Goiás)

CARTÕES VERMELHOS - Raí (Volta Redonda); Brayann (Goiás)

ÁRBITRO - Luciano da Silva Miranda Filho (CE)

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis