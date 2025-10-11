Goiás busca empate em 1 a 1 contra o Athletic-MG, mas se complica na Série B

O Goiás segue em uma maré de azar na Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, em um duelo de opostos na Arena Sicredi, o time goiano encarou o Athletic-MG, na abertura da 32ª rodada da competição nacional, e em um jogo de tirar o fôlego, ficou no 1 a 1 com o time de São João del Rei.

O resultado marcou o quinto jogo consecutivo sem vitória do Goiás na Série B. Além disso, o time comandado por Vagner Mancini foi a 52 pontos, quatro atrás do líder Coritiba, que pode ampliar vantagem na ponta ao fim da rodada, e ficou apenas dois acima do Novorizontino, primeiro time fora do G4. Do outro lado, o Athletic ampliou a invencibilidade para três jogos, foi a 37 pontos, se manteve na 15ª posição, e abriu uma vantagem de cinco pontos para a zona de rebaixamento.

Buscando retomar a liderança e espantar a má fase na Série B, o Goiás foi ao ataque desde o apito inicial e quase abriu o marcador aos quatro, quando Moraes parou em Adriel e aos 16, em tentativa de Jajá, mas quem sorriu primeiro foi o time da casa. Aos 21, Ronaldo Tavares pegou rebote de Tadeu e cruzou na medida para Yuri, que de cabeça, colocou o Athletic-MG em vantagem no marcador.

O Goiás respondeu aos 33, quando Anselmo Ramon mandou de cabeça, no travessão, e aos 35, quando Willean Lepo também cabeceou e Adriel fez um milagre, levando o time mineiro em vantagem para o intervalo.

Entretanto, na volta para o segundo tempo, logo aos três, Wellington Rato recebeu de Jajá, começou a ser puxado por Kauan Lindes fora da área, caiu dentro e o árbitro assinalou pênalti, após longos quatro minutos de análise do VAR. Aos sete, o próprio atacante foi para a cobrança e deixou tudo igual no marcador.

Buscando a virada, o time goiano se lançou completamente ao ataque e quase fez mais um aos 23, quando Pedrinho parou em grande defesa de Adriel, que operou mais um milagre no minuto seguinte, em tentativa de Jean Carlos.

O time da casa teve a chance de matar a partida aos 30, quando Ronaldo Tavares ganhou de Gava, chutou, a bola bateu em Tadeu e foi na trave. No rebote, Guilherme Cachoeira dominou, tirou da marcação e também acertou o poste. Nos minutos finais, o Goiás tentou buscar a vitória, mas sem objetividade, chegou a mais um jogo sem conquistar os três pontos.

Após uma longa maratona de jogos, as equipes agora terão a semana cheia para se prepararem para a 33ª rodada da Série B. O Athletic-MG volta a campo apenas no próximo sábado, quando a partir das 20h30 visita o Remo, no Mangueirão. No dia seguinte, no mesmo horário, é a vez do Goiás receber a Chapecoense, no Hailé Pinheiro.

FICHA TÉCNICA

ATHLETIC-MG 1 X 1 GOIÁS

ATHLETIC-MG - Adriel; Douglas Pelé, Sidimar, Marcelo Ajul e Rodrigo Gelado (Alason Carioca); Fabrício Isidoro (David Braga), Sandry e Yuri (Gabriel Índio); Welinton Torrão (Guilherme Cachoeira), Ronaldo Tavares e Alessio da Cruz (Kauan Lindes). Técnico: Rui Duarte.

GOIÁS - Tadeu; Willean Lepo, Lucas Ribeiro, Messias e Moraes; Rodrigo Andrade (Juninho), Marcão Silva (Welliton), Jean Carlos e Rafael Gava (Gonzalo Freitas); Jajá (Pedrinho) e Anselmo Ramon (Wellington Rato). Técnico: Vagner Mancini.

GOLS - Yuri, aos 21 minutos do primeiro tempo. Wellington Rato, aos sete minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fabrício Isidoro, Alessio da Cruz, Welinton Torrão, Marcelo Ajul, Yuri, Jhonatan, Douglas Pelé (Athletic-MG) e Rodrigo Andrade, Lucas Ribeiro (Goiás).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

ÁRBITRO - Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE).