Getafe e Real Madrid se enfrentam neste domingo (19), às 16h (horário de Brasília), pela 9ª rodada da La Liga. O jogo ocorre no Coliseum Alfonso Pérez, em Getafe, na Espanha.
Escalações para Getafe x Real Madrid
Getafe: David Soria; Kiko Femenía, Djené, Duarte, Abqar e Diego Rico; Mario Martín, Luis Milla e Arambarri; Adrián Liso e Borja Mayoral. Técnico: Pepe Bordalás.
Real Madrid: Courtois; Valverde, Éder Militão, Asencio e Carreras; Tchouaméni, Arda Güler e Bellingham; Mastantuono, Mbappé e Vini Jr. Técnico: Xabi Alonso.
Onde assistir a Getafe x Real Madrid
A partida será transmitida ao vivo pela Disney+.