Getafe goleia por 11-0 na Copa do Rei; Oviedo é eliminado por time da 3ª divisão

O Getafe goleou nesta terça-feira (28) por 11 a 0 o modesto Inter Valdemoro, da categoria regional madrilenha, na primeira rodada da Copa do Rei, na qual avançaram todos os times da elite, menos o Oviedo, derrotado por 4 a 2 pelo Ourense (3ª divisão).

Seis jogadores diferentes balançaram as redes na vitória do Getafe. O artilheiro da noite foi o atacante Juanmi, com quatro gols.

Também marcaram Mario Martín, Javier Muñoz (2x), Yvan Neyou, José Luis Pérez e Borja Mayoral (2x).

A maior surpresa da rodada foi a eliminação do Oviedo, que chegou a ficar duas vezes à frente no placar, ao fazer 1 a 0 com Josip Brekalo (17' de pênalti) e 2 a 1 com Luka Ilic (61').

Mas o Ourense, que havia conseguido o empate no início do segundo tempo com Jerin Ramos (53'), empatou nos acréscimos com o gol de Aymane Jelbat (90'+4).

Na prorrogação, Omar Ouhdadi (98') e Amin Bouzaig (114') decretaram a classificação da equipe que no momento ocupa a lanterna da terceira divisão espanhola.

Por sua vez, o Girona precisou da prorrogação para vencer como visitante o Constància (5ª divisão) por 3 a 2, enquanto o Valencia goleou por 5 a 0 o Maracena, que disputa a divisão regional da Andaluzia.

Nos demais confrontos nesta terça-feira envolvendo times da primeira divisão, a Real Sociedad venceu o Negreira (regional da Galícia) por 3 a 0 e o Sevilla despachou o Toledo (5ª divisão) por 4 a 1.

Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid e Athletic Bilbao, clubes que disputaram a Supercopa da Espanha, entrarão diretamente na fase de 16-avos de final da Copa do Rei, prevista para os dias 16, 17 e 18 de dezembro.