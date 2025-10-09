Gaúchos vencem e vão se enfrentar na semifinal de duplas do Challenger de Valencia

Vamos ter uma semifinal gaúcha na Espanha. Os tenistas Marcelo Demoliner, Orlando Luz e Rafael Matos vão disputar entre si uma vaga na decisão da chave de duplas do ATP Challenger de Valencia.
Campeões na última semana do Challenger de Braga, em Portugal, Luz e Demoliner se classificaram para a semi com uma vitória sobre o polonês Filip Pieczonka e o tcheco Michael Verbenský — a sexta em sequência.
O jogo, realizado nesta quinta-feira (9), teve parciais de 7/6 (7/4) e 6/4, em 1h34min.
Já Rafael Matos, segundo melhor brasileiro no ranking de duplas da ATP, no 47º lugar, está formando parceria com o uruguaio Ariel Behar. Principais favoritos ao título, eles eliminaram os espanhóis Sergio Martos Gornés e David Vega Hernández por 6/3 e 7/5, em 1h29min de confronto.
A semifinal em Valencia será disputada na sexta-feira (10) em horário a ser confirmado pela organização do torneio. A competição distribui 181.250 euros (R$ 1,1 milhão) em prêmios e oferece 125 pontos no ranking mundial à dupla campeã.