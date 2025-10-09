Gaúchos vencem e vão se enfrentar na semifinal de duplas do Challenger de Valencia

Demoliner (E) e Luz (D) buscam segundo título consecutivo. Federação Portuguesa de Tênis / Divulgação

Vamos ter uma semifinal gaúcha na Espanha. Os tenistas Marcelo Demoliner, Orlando Luz e Rafael Matos vão disputar entre si uma vaga na decisão da chave de duplas do ATP Challenger de Valencia.

Campeões na última semana do Challenger de Braga, em Portugal, Luz e Demoliner se classificaram para a semi com uma vitória sobre o polonês Filip Pieczonka e o tcheco Michael Verbenský — a sexta em sequência.

O jogo, realizado nesta quinta-feira (9), teve parciais de 7/6 (7/4) e 6/4, em 1h34min.

Já Rafael Matos, segundo melhor brasileiro no ranking de duplas da ATP, no 47º lugar, está formando parceria com o uruguaio Ariel Behar. Principais favoritos ao título, eles eliminaram os espanhóis Sergio Martos Gornés e David Vega Hernández por 6/3 e 7/5, em 1h29min de confronto.