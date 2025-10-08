Gaúchos Orlando Luz e Marcelo Demoliner vencem na estreia do Challenger de Valencia de tênis

Demoliner (E) e Luz (D) venceram a quinta partida seguida. Divulgação / Federação Portuguesa de Tênis

Os gaúchos Orlando Luz e Marcelo Demoliner começaram com vitória no ATP Challenger de Valencia, na Espanha, competição que distribuiu 181.250 euros (R$ 1,1 milhão) em prêmios e oferece 125 pontos no ranking mundial à dupla campeã.

Nesta quarta-feira (8), Orlandinho e Demoliner venceram o austríaco David Pilcher e o croata Nino Serdarusic por 2 a 0, parciais de 6/4 e 7/5, em 1h22min de partida.

Embalados pelo título da última semana no Challenger de Braga, em Portugal, os tenistas gaúchos agora somam cinco vitórias consecutivas.

Na próxima rodada em Valencia, eles vão encarar o polonês Filip Pieczonka e o tcheco Michael Verbenský, que venceram a parceria do polonês Piotr Matuszewski e do ucraniano Denys Molchanov por 6/3 e 6/4, em jogo que teve 1h15min de duração.

Com a vitória desta quarta, Orlando Luz e Marcelo Demoliner já garantiram 25 pontos no ranking mundial da ATP.

Os principais favoritos ao título do torneio são o também gaúcho Rafael Matos e o uruguaio Ariel Behar, que já passaram a primeira rodada e agora vão encarar os espanhóis Sergio Martos Gornés e David Vega Hernández.