Gaúchos Orlando Luz e Marcelo Demoliner vão decidir o Challenger de Braga

Orlandinho (E) e Demoliner (D) vão em busca de título em Portugal. Federação Portuguesa de Tênis / Divulgação

Os gaúchos Orlando Luz e Marcelo Demoliner estão classificados para as decisão do ATP Challenger de Braga, em Portugal, competição que distribuiu 91.250 euros (R$ 571,3 mil) em prêmios e oferece 75 pontos no ranking mundial à dupla campeã.

Cabeças de chave número 1, Orlandinho e Demoliner venceram nesta sexta-feira (3), o tcheco Zdenek Kolar e o croata Luka Mikrut por 2 sets 0, parciais de 6/4 e 6/3, em 1h16min de jogo.

Na final, eles vão enfrentar o búlgaro Alexander Donski e o sérvio Stefan Latinovic, que eliminaram os romenos Alexandru Jecan e Bogdan Pavel por 7/6 (7/5) e 6/4. O jogo está marcado para este sábado (4), às 11h (de Brasília).

Esta será a segunda decisão que a parceria gaúcha irá disputar. Em 2024, eles venceram o São Léo Open, em São Leopoldo.