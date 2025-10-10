Gaúchos Orlando Luz e Marcelo Demoliner são finalistas do Challenger de Valencia

Luz (E) e Demoliner (D) buscam terceiro título juntos. Federação Portuguesa de Tênis / Divulgação

O duelo gaúcho, na semifinal de duplas do ATP Challenegr de Valencia, na Espanha, foi vencido por Orlando Luz e Marcelo Demoliner, que venceram Rafael Matos e o uruguaio Ariel Behar, de virada, parciais de 5/7, 6/3 e 10-8, após duas horas e três minutos de jogo.

Com a vitória, Luz e Demoliner vão decidir o título do torneio que distribui 181.250 euros (R$ 1,1 milhão) em prêmios e oferece 125 pontos no ranking mundial à dupla campeã, contra o espanhol Iñigo Cervantes e o israelense Daniel Cukierman, que eliminaram os estadunidenses Trey Hilderbrand e Mac Kiger por 6/2 e 7/6 (7/3).

Embalados pelo título da última semana no Challenger de Braga, em Portugal, os tenistas gaúchos agora somam sete vitórias consecutivas e podem conquistar o terceiro troféu atuando juntos.

Com a campanha até o momento, Orlando Luz está ganhando uma posição no ranking mundial e chegando ao 60º lugar, enquanto Marcelo Demoliner também está avançando uma colocação, saindo do 85º para o 84º posto.

Mesmo com a derrota, Rafael Matos se mantém como o número 47.