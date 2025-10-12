Gaúchos Orlando Luz e Marcelo Demoliner são campeões do Challenger de Valencia

Demoliner e Luz na cerimônia de premiação. Copa Faulcombridge by Marcos Automocion / Divulgação

Os gaúchos Orlando Luz e Marcelo Demoliner conquistaram neste domingo (12), o segundo título seguido no circuito Challenger da ATP. Na final de Valencia, na Espanha, eles derrotaram o espanhol Iñigo Cervantes e o israelense Daniel Cukierman, por 2 a 1, parciais de 6/3, 3/6 e 10-5, em jogo que teve uma hora e 33 minutos.

Mas a conquista do carazinhense Luz e do caxiense Demoliner precisou de paciência. A partida teve início no sábado (11) e foi interrompida, por causa da chuva, quando o placar da terceira parcial apontava 8 a 4 para os brasileiros. Porém, sem condições de seguir, o confronto foi reiniciado na manhã deste domingo e mais três pontos foram jogados.

Este foi o terceiro título da parceria, após a conquista do São Léo Open em 2024 e do Challenger de Braga, em Portugal, no último dia 4 de outubro.

Pela vitória em Valencia, os gaúchos vão receber um prêmio de 9.010 euros (R$ 57,6 mil) e somar 125 pontos no ranking de duplas da ATP.

Orlando Luz é o atual número 61 do mundo e irá subir duas posições, chegando ao 59º lugar. Marcelo Demoliner ocupa o 85º lugar e também vai ganhar duas colocações, passando para o número 83.

Com os dois títulos e oito vitórias seguidas, os gaúchos permanecerão jogando juntos por mais uma semana. A partir desta segunda-feira (13), eles disputarão o ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica.