Gaúchos Orlando Luz e Marcelo Demoliner são campeões do Challenger de Braga

Demoliner (E) e Luz (D) com os troféus em Braga. Federação Portuguesa de Tênis / Divulgação

Os gaúchos Orlando Luz e Marcelo Demoliner são campeões do ATP Challenger de Braga, em Portugal, competição que distribuiu 91.250 euros (R$ 572.100 mil) em prêmios e oferece 75 pontos no ranking mundial à dupla campeã.

Na decisão disputada neste sábado (4), eles venceram búlgaro Alexander Donski e o sérvio Stefan Latinovic por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 5/7 e 10-7, após 1h44min de jogo.

Este foi o segundo título da parceria, após a conquista do São Léo Open em 2024.

Pela vitória, os gaúchos ainda vão receber um prêmio de 4.540 euros (R$ 28,4 mil).