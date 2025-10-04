Gaúchos Orlando Luz e Marcelo Demoliner são campeões do Challenger de Braga

Os gaúchos Orlando Luz e Marcelo Demoliner são campeões do ATP Challenger de Braga, em Portugal, competição que distribuiu 91.250 euros (R$ 572.100 mil) em prêmios e oferece 75 pontos no ranking mundial à dupla campeã.
Na decisão disputada neste sábado (4), eles venceram búlgaro Alexander Donski e o sérvio Stefan Latinovic por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 5/7 e 10-7, após 1h44min de jogo.
Este foi o segundo título da parceria, após a conquista do São Léo Open em 2024.
Pela vitória, os gaúchos ainda vão receber um prêmio de 4.540 euros (R$ 28,4 mil).
Orlando Luz é o atual número 61 do ranking mundial de duplas e agora soma 18 títulos em 31 finais de torneios Challenger, enquanto Marcelo Demoliner ocupa o 85º lugar e acumula 22 conquistas em 38 decisões de competições deste nível.