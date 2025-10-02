Gaúchos Orlando Luz e Marcelo Demoliner estão nas semifinais do Challenger de Braga 

Os gaúchos Orlando Luz e Marcelo Demoliner estão classificados para as semifinais do ATP Challenger de Braga, em Portugal, competição que distribuiu 91.250 euros (R$ 571,3 mil) em prêmios e oferece 75 pontos no ranking mundial à dupla campeã.
Cabeças de chave número 1, Orlandinho e Demoliner venceram nesta quinta-feira (2) o português Tiago Pereira e o espanhol David Vega Hernández, por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 7/6 (7/4) e 10-8, após 1h53min de jogo.
Nas semifinais, os gaúchos vão enfrentar quem passar do confronto entre o austríaco David Pilcher e o croata Nino Serdarusic, cabeças 3, e a parceria entre o tcheco Zdenek Kolar e o croata Luka Mikrut.
Com a campanha de momento, Orlando Luz está ganhando uma posição na classificação mundial e chegando ao 60º lugar, Marcelo Demoliner está está avançando do 85ª para o 84º posto.