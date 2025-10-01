Gaúchos Orlando Luz e Marcelo Demoliner avançam para as quartas de final do Challenger de Braga

Os gaúchos Orlando Luz e Marcelo Demoliner estão classificados para as quartas de final do ATP Challenger de Braga, em Portugal.
Nesta quarta-feira (1º), eles derrotaram os portugueses Pedro Araújo e Tiago Torres por 6/2 e 6/3, em 66 minutos de partida.
Os próximos adversários dos cabeças de chave número 1, serão o português Tiago Pereira e o espanhol David Vega Hernández, que eliminaram os italianos Simone Agostini e Stefano Travaglia por 6/3, 3/6 e 12-10.
Já na chave de simples, duas eliminações. Thiago Wild perdeu para o cabeça de chave número 1, o espanhol Carlos Taberner por 7/5 e 6/4, enquanto Thiago Monteiro caiu para o alemão Henri Squire por 6/7 (7/9), 6/3 e 6/4.