Gaúchos Orlando Luz e Marcelo Demoliner avançam para as quartas de final do Challenger de Braga

Orlandinho (E) e Demoliner (D) buscam pontos no ranking de duplas. Fotojump e Birmingham Open / Divulgação

Os gaúchos Orlando Luz e Marcelo Demoliner estão classificados para as quartas de final do ATP Challenger de Braga, em Portugal.

Nesta quarta-feira (1º), eles derrotaram os portugueses Pedro Araújo e Tiago Torres por 6/2 e 6/3, em 66 minutos de partida.

Os próximos adversários dos cabeças de chave número 1, serão o português Tiago Pereira e o espanhol David Vega Hernández, que eliminaram os italianos Simone Agostini e Stefano Travaglia por 6/3, 3/6 e 12-10.