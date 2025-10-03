Gaúchos buscam título inédito em etapa do circuito mundial de beach tennis em Viamão

Sul Special Cup é realizado no Vila Ventura. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Sete atletas gaúchos ainda disputam o título inédito da Sul Special Cup, a etapa de Viamão do circuito mundial de beach tennis, que é disputada desde quinta (2) e irá até domingo (5), no resort Vila Ventura.

Uma das principais da modalidade, a competição renderá mais de 400 pontos no ranking às duplas campeãs, além de uma premiação de 35 mil dólares.

O gaúcho com mais chances de título em tese é o garoto Felipe Loch, de apenas 18 anos, que já é o 6º do mundo e recentemente foi vice-campeão mundial, na Itália, atuando ao lado do parceiro André Baran, que ocupa a 3ª posição no ranking. A dupla é cabeça-de-chave número 2 do torneio em Viamão.

Outros seis atletas gaúchos também estão classificados para as oitavas de final, que serão disputadas nesta sexta (3).

Na categoria masculina, participam os atletas Natã Porte, Rafael Luzzi, Gabriel Ries e João Linhares. Já na feminina, estão classificadas Isadora Trusz, Brenda Brissac e Giovanna Pedrini.

Além disso, estarão presentes os principais atletas de beach tennis do mundo, como os líderes do ranking mundial, as italianas Giulia Gasparri e Ninny Valentini, o francês Nicolas Gianotti e o italiano Mattia Spoto, entre outros grandes nomes da modalidade.

Número 1 do Brasil e 3 do mundo, catarinense André Baran é uma das atrações da Sul Special Cup, em Viamão Divulgação / Sul Special Cup

As quartas e as semifinais das categorias profissionais ocorrerão no sábado (4), enquanto as finais estão previstas para o domingo (5).

Entre profissionais e amadores, a Sul Special Cup reúne mais de 1,2 mil atletas e espera a presença de mais de 10 mil pessoas até domingo (5), quando estão previstas as finais.

— A Sul Special Cup consolida o Rio Grande do Sul como um dos principais destinos do beach tennis mundial. Estamos muito felizes em proporcionar mais uma edição deste torneio de alto nível, promovendo o esporte, o turismo e trazendo os melhores atletas do mundo para o nosso estado — disse o organizador da competição, o italiano Alex Mingozzi, lenda da modalidade, técnico da seleção brasileira e que reside em Porto Alegre.