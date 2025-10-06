Gaúcho Guilherme Toldo é bronze no Torneio Satélite do Rio de Janeiro de esgrima

O Brasil subiu duas vezes no pódio masculino do Torneio Satélite do Rio de Janeiro de florete, evento do calendário da Federação Internacional de Esgrima (FIE), no Velódromo do Parque Olímpico da Barra da Tijuca. O gaúcho Guilherme Toldo e o paulista Lorenzo Mion chegaram às semifinais e terminaram dividindo a medalha de bronze.
Número 42 do mundo e com participações nas quatro últimas edições dos Jogos Olímpicos, Toldo avançou de forma sólida até a semifinal, eliminando o argentino Santiago Lucchetti por 15 a 6 nas oitavas e o compatriota Pedro Nogueira por 15 a 3 nas quartas.
Já nas semifinais, o atleta de 33 anos do Grêmio Náutico União, foi superado pelo chileno Vicente Otayza, 84º do mundo, que marcou 15 a 9.
Do outro lado da chave, Lorenzo Mion (111º) derrotou os brasileiros Ricardo Pacheco (15 a 9) e Pedro Marostega (15 a 9), antes de ser superado por outro chileno, Leopoldo Alarcón, que é o 78º do mundo, por 15 a 5.
Na disputa do ouro, Otayza conseguiu se impor e confirmou o título por 15 a 10 sobre Alarcón.