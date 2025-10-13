Gaúcho Daniel Cargnin é ouro no Grand Prix de Lima de Judô

Cargnin (E) venceu francês Boulemtafes (D) na final. Tamara Kulumbegashvili / IJF/Divulgação

O gaúcho Daniel Cargnin, da Sogipa, conquistou neste domingo (12) a medalha de ouro da categoria leve (até 73 kg) do Grand Prix de Lima, no Peru, etapa válida pelo Circuito da Federação Internacional de Judô (IJF).

Número 11 do ranking mundial, o atual vice-campeão mundial venceu quatro lutas até o lugar mais alto do pódio. Esta foi sua terceira medalha de ouro em um competição do circuito, a segunda nos 73 kg.

Cabeça de chave, o gaúcho de 27 anos começou nas oitavas de final e com dois waza-aris encerrou a luta contra o finlandês Valtteri Olin a 21 segundos do término dos quatro minutos regulamentares.

Já nas quartas de final, o adversário foi o suíço Nils Stump, derrotado por ippon com 2min25seg de combate. A semifinal contra o britânico Irakli Goginashvili teve o mesmo roteiro da estreia e, com dois waza-aris, a 29 segundos do fim, Cargnin passou à decisão.

Final contra francês

O rival na disputa pela medalha de ouro foi o jovem francês Dayyan Boulemtafes, 19, que fez sua estreia em competições adultas. Em uma luta acirrada, o gaúcho chegou a ficar em desvantagem de dois shidos (penalizações), mas conseguiu assegurar a vitória com um yuko a um segundo do final, evitando o golden score. A pontuação foi confirmada após uma revisão de vídeo.

Técnico Kiko Pereira abraça Cargnin, após o ouro em Lima. Tamara Kulumbegashvili / IJF/Divulgação

Na mesma categoria, o vice-campeão olímpico em Paris-2024 da categoria meio-leve (até 66 kg), Willian Lima, retornou aos tatames, após se recuperar de cirurgia no ombro. Ainda sem ritmo e estreando no novo peso, o judoca do Pinheiros (SP) caiu na estreia diante do tcheco Chusniddin Karimov, que conseguiu um yuko. O pódio dos 73 kg ainda teve Karimov e Stump dividindo o bronze.

Prata para Nauana Silva

Nauana confirmou bom momento com prata. Tamara Kulumbegashvili / IJF/Divulgação

Se no primeiro dia em Lima as mulheres garantiram quatro medalhas, o domingo não ficou sem um pódio feminino brasileiro.

No meio-médio (até 63 kg), Nauana Silva confirmou o bom momento após o quinto lugar no Mundial.

A paulista, que está em 11º no ranking, começou direto nas oitavas de final e após 9min15seg derrotou a israelense Kerem Primo, nas punições (3x2).

Nauana fez outro longo combate nas quartas e venceu a italiana Savita Russo, nas punições (3x1), depois de 6min01seg de luta.

Apesar do cansaço, a judoca do Pinheiros foi para a semifinal e encarou a eslovena Kaja Kajzer, 28ª do mundo, que foi derrotada com um ippon em 61 segundos.

O desafio para Nauana Silva na decisão foi a canadense Jessica Klimkait, que foi campeã mundial e bronze olímpico nos 57 kg. Mais experiente, a atleta norte-americana venceu com um ippon em apenas 45 segundos.

Ainda no meio-leve, o Brasil poderia ter conquistado um bronze com Rafaela Silva, que também fez história nos 57 kg e agora está em nova categoria.

Rafaela Silva terminou em quinto. Tamara Kulumbegashvili / IJF/Divulgação

Em Lima, Rafaela estreou nas oitavas de final e com dois waza-aris bateu a peruana Hilary Kim, mas nas quartas parou em Jessica Klimkait, que conseguiu um yuko no golden socre (5min33seg).

Com a derrota, a judoca de 33 anos do Instituto Reação (RJ) foi para a repescagem e sequer precisou lutar, já que a italiana Flavia Favorini não se apresentou para a disputa.

Na luta pelo bronze, Rafaela Silva encarou Kaja Kajzer e a eslovena, que havia perdido a semifinal para Nauana Silva, foi superior e conseguiu um waza-ari a 37 segundos do final e, logo depois, uma chave de braço que encerrou a disputa.

A segunda medalha de bronze ficou com a alemã Friederike Stolze.

No golden score, Gabriel Falcão garante bronze no meio-médio

Gabriel Falcão (D) garantiu um bronze. Tamara Kulumbegashvili / IJF/Divulgação

Outro brasileiro que lutou por medalha neste domingo foi o meio-médio (até 81 kg) Gabriel Falcão.

Número 25 do mundo, ele fez sua primeira luta nas oitavas de final e com dois waza-ari superou o canadense David Popovici. Nas quartas, com yuko, derrotou o italiano Bright Maddaloni e foi para a semifinal,

Em uma disputa que chegou ao golden score, o judoca do Instituto Reação acabou superado pelo sérvio Mihajlo Simin, campeão mundial júnior, om um yuko.

Com a derrota, Gabriel Falcão enfrentou o finlandês Eetu Ihanamaki, na disputa pelo bronze. Após muito equilíbrio e um um longo golden score, o brasileiro projetou o europeu aos 8min12seg e garantiu um lugar no pódio.

Já Pedro Medeiros (Umbra Vasco da Gama) venceu o britânico Eryk Neumann, com um ippon em 1min56seg, mas na segunda rodada perdeu para Eetu Ihanamaki, por waza-ari, no golden score.

No final, Mihajlo Simin ficou com o ouro ao vencer o estadunidense Johan Silot. O outro bronze foi para o azeri Omar Rajabli.

Sem medalhas no médio feminino

Ellen Froner parou na repescagem. Tamara Kulumbegashvili / IJF/Divulgação

A única categoria onde o Brasil não subiu no pódio neste domingo foi o peso médio feminino (até 70 kg).

O melhor desempenho foi de Ellen Froner, 56ª do ranking mundial, que venceu a polonesa Amelia Ptasinska, com um ippon a sete segundos do final, em seua estreia, mas caiu para a italiana Giorgia Stangherlin, nas punições (3 x 2) a oito segundos do fim do confronto de quartas de final.

Na repescagem, a atleta do Pinheiros perdeu para a alemã Samira Bock, por ippon em 1min51seg. A europeia havia eliminado na primeira rodada, a outra brasileira na disputa, Luana Carvalho (Sesi-SP), por waza-ari.

A sueca Ida Eriksson levou o ouro, superando Giorgia Stangherlin na final. As medalhas de bronze ficaram com Samira Bock e a italiana Irene Pedrotti.

Quadro de medalhas

O Brasil soma sete pódios em dois dias de competição em Lima e lidera o quadro de medalhas, com dois ouros, duas pratas e três bronzes. A França está em segundo, com um ouro, três pratas e um bronze.