Gabriel Medina anuncia gravidez do primeiro filho de forma inusitada; confira a publicação

Casal assumiu o relacionamento em agosto. @gabrielmedina / Instagram / Reprodução

Gabriel Medina anunciou, neste domingo (19), que está à espera do primeiro filho. Para revelar a novidade, o surfista publicou uma foto de um ultrassom com um bebê sobre uma prancha.

Medina assumiu o namoro com a influenciadora Isabella Arantes em agosto deste ano. Em perfil privado no Instagram, a futura mamãe confirmou a gravidez e brincou que quis "matar" o namorado por revelar a gestação tão cedo.

Gabriel foi medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, e era um dos favoritos para conquistar o título da World Surf League neste ano, mas sofreu uma lesão no ombro em janeiro que o tirou da temporada. O paulista tem três títulos mundiais (2014, 2018 e 2021).