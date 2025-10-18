Fulham x Arsenal: tudo sobre o jogo da oitava rodada da Premier League. Arte GZH

Fulham e Arsenal se enfrentam neste sábado (18), às 13h30min, pela oitava rodada da Premier League. O jogo ocorre no Craven Cottage, em Londres.

Escalações para Fulham x Arsenal

Fulham: Leno; Castagne, Anderson, Bassey e Sessegnon; Berge, Cairney e Smith Rowe; Wilson, King e Iwobi. Técnico: Marco Silva.

Arsenal: David Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Rice, Zubimendi e Eze; Saka, Gyökeres e Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

Arbitragem para Fulham x Arsenal

Anthony Taylor, auxiliado por Gary Beswick e Adam Nunn. VAR: Stuart Attwell.

Onde assistir a Fulham x Arsenal

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pela Disney+.

Tempo real de Fulham x Arsenal