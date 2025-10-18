Fulham e Arsenal se enfrentam neste sábado (18), às 13h30min, pela oitava rodada da Premier League. O jogo ocorre no Craven Cottage, em Londres.
Escalações para Fulham x Arsenal
Fulham: Leno; Castagne, Anderson, Bassey e Sessegnon; Berge, Cairney e Smith Rowe; Wilson, King e Iwobi. Técnico: Marco Silva.
Arsenal: David Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Rice, Zubimendi e Eze; Saka, Gyökeres e Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.
Arbitragem para Fulham x Arsenal
Anthony Taylor, auxiliado por Gary Beswick e Adam Nunn. VAR: Stuart Attwell.
Onde assistir a Fulham x Arsenal
A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pela Disney+.