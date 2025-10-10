Esportes

"Fui pelo caminho errado e o meu sonho acabou. Se Deus quiser, vou voltar", diz adolescente que atuou na base de clube profissional

Reportagem acompanhou manhã de atividades físicas em Centro de Atendimento Socioeducativo e narra histórias de jovens que encontram no esporte uma forma de se reencontrar na vida

André R. Herzer

