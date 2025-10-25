Francês se retira no segundo set, e espanhol Davidovich Fokina será o adversário de João Fonseca na final da Basileia

O espanhol Alejandro Davidovich Fokina, 18º do ranking mundial, será o adversário de João Fonseca, na decisão do ATP 500 da Basileia, na Suíça.
Na segunda semifinal do torneio, neste sábado (25), ele venceu o francês Ugo Humbert, parciais de 7/6 (7/4) e 4/1, já que o tenista da França abandonou a partida após uma hora e 20 minutos.
Cabeça de chave número 8 do torneio, Fokina vai disputar a quinta final da carreira. Porém, ao contrário do carioca de 19 anos, que este ano foi campeão do ATP 250 de Buenos Aires, ainda está em busca de seu primeiro troféu no circuito.
Umbert foi o segundo adversário seguido de Davidovich Fokina, que não completou o jogo. Nas quartas, após vencer o set inicial por 7/6, ele viu o norueguês Casper Ruud se retirar no segundo game do segundo set.