Francês e italiano são confirmados para a edição de 2026 do Rio Open

Berrettini foi quadrifinalista do torneio em 2022. Divulgação / Fotojump

O Rio Open confirmou nesta quarta-feira (15) mais dois tenistas para a edição de 2026 do principal torneio de tênis do país. Gael Monfils, da França, e Matteo Berrettini, da Itália, juntam-se a Lorenzo Musetti e a João Fonseca nos nomes garantidos para o campeonato no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro.

O francês jogará o torneio pela segunda vez em sua carreira. A participação no Rio Open faz parte do seu calendário de aposentadoria. Monfils anunciou que se despedirá das quadras ao fim da temporada de 2026.

— Mal posso esperar para voltar ao Rio Open. Estive lá apenas uma vez e a atmosfera foi incrível. Esta será minha última temporada, então minha expectativa é aproveitar, tentar jogar um grande tênis e ter uma conexão incrível com os fãs do Rio. Lembro do ambiente na quadra e foi simplesmente sensacional — disse o tenista da França, que foi quadrifinalista no Rio em 2018.

Berrettini também foi quadrifinalista, mas em 2022. Ele é neto de brasileiras e jogou diante dos seus familiares na quadra principal do Rio Open.

— Estou muito feliz em voltar ao Rio depois de uns anos. Eu realmente tenho uma grande expectativa para este torneio. Como vocês sabem, eu tenho uma avó brasileira, então eu realmente quero jogar o meu melhor tênis lá e da última vez que joguei o apoio foi inacreditável — disse Berrettini.