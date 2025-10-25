Franca vence Paulistano e iguala campanhas de Flamengo e Minas no NBB

@brulivieri / Divulgação/@basketosasco

Atual tetracampeão do NBB, o Sesi-Franca levou um grande susto, nesta sexta-feira (24), mas conquistou sua terceira vitória na competição. Em São Paulo, diante do Paulistano, o time dirigido por Helinho Garcia venceu por 71 a 69, após ficar atrás no marcador durante quase todo o segundo tempo.

Com o resultado, o time de Franca igualou os rivais Flamengo (RJ) e Minas Tênis Clube (MG), que também venceram seus três jogos iniciais da temporada.

O pivô Cristiano Felício, que voltou a disputar a competição após uma década, ficou a um rebote de marcar um duplo-duplo. No final, ele terminou com 22 pontos e foi o cestinha de sua equipe.

— Jogar o NBB com certeza é um bônus excelente desta volta para o Brasil. Espero fazer uma competição muito boa e, quem sabe, no final ser coroado com o título. Sei que será difícil porque tem muitas equipes muito boas, com chances reais de título, assim como nós, mas este é o objetivo e estaremos muito firmes em busca disso — projeta Felício, que no período longe do país atuou nos Estados Unidos, Europa e Japão.

O Paulistano, que havia estreado com vitória, sofreu a primeira derrota, mas teve o cestinha do jogo. O ala-armador estadunidense Kaleb Hunter, que fez 29 pontos. Outro destaque foi o ala-pivô Gui Abreu, com um duplo-duplo de 16 pontos e 14 rebotes.

Unifacisa impõe terceira derrota ao Vasco

Armador Kendall Anthony fez 11 pontos. Paula Reis / Divulgação/Flamengo

No Ginásio de São Januário, no Rio de Janeiro, o Vasco da Gama sofreu sua terceira derrota. O time carioca foi superado pela Unifacisa (PB), por 84 a 80, na prorrogação.

Para conquistar sua primeira vitória em dois jogos, a equipe paraibana contou com 21 pontos do ala estadunidense Melvin Johnson Jr e 20 do ala-armador venezuelano Yohanner Sifontes.