Fortaleza e Minas vencem e dividem liderança do NBB

O Novo Basquete Brasil (NBB) teve mais três jogos na segunda-feira (21) à noite e Fortaleza Basquete Cearense (CE) e Minas Tênis Clube (MG) assumiram a liderança, com duas vitórias.
No Rio de Janeiro, o time cearense conquistou sua segunda vitória ao marcar 84 a 80 sobre o Botafogo.
Com um duplo-duplo de 27 pontos e 10 rebotes, além de três assistências, o ala Bernardo da Silva foi o grande destaque do time comandado pela sérvia Jelena Todorovic.
A equipe de Fortaleza ainda teve 17 pontos e oito rebotes do pivô sérvio Aleksa Popovic e 12 pontos, sete rebotes e quatro assistências do ala estadunidense Jack Gohlke.
O pivô Augusto Alcassa marcou 22 pontos e pegou 10 rebotes, também anotando um duplo-duplo para o Botafogo, que também contou com 20 pontos do ala estadunidense Blake Marquardt.
Na prorrogação, Minas vence São José
Em Belo Horizonte, o Minas Tênis Clube venceu o São José, por 88 a 86, na prorrogação. A partida foi definida na última bola, anotada pelo ala-pivô estadunidense Erik McCree, que terminou o jogo com 15 pontos, além de seis rebotes e duas assistências.
Alexandre Paranhos foi o principal destaque do Minas, com 25 pontos e sete rebotes. No São José, que havia estreado vencendo o Cruzeiro (MG), Adyel Borges se destacou com um duplo-duplo de 19 pontos e 10 assistências, além de quatro rebotes.
Paulistano estreia com vitória
Em sua primeira partida na temporada, o Paulistano fez valer o fator local e derrotou o Bauru Basket (SP), por 66 a 59, em São Paulo.
O grande nome da partida foi Gui Abreu, com um duplo-duplo de 16 pontos e 13 rebotes com 75% nos arremessos do perímetro.
No Bauru, que perdeu a segunda no NBB, o pivô Andrezão também fez dois dígitos em dois fundamentos e anotou 12 pontos e 12 rebotes.
Terça-feira
A rodada desta terça-feira (21) do NBB terá quatro jogos, entre eles a estreia do Caxias do Sul Basquete, que enfrentará o Pato Basquete (PR) às 19h30min.
No Rio de Janeiro, o Flamengo busca a segunda vitória contra a Unifacisa (PB), às 20h. No mesmo horário, o Pinheiros receberá o Sesi Franca, em São Paulo. Cruzeiro e Corinthians se enfrentarão em Belo Horizonte, às 20h30min.