Fora do Mr. Olympia 2025, Cbum lista favoritos ao título e opina sobre Ramon Dino

O canadense Chris Bumstead, popularmente conhecido como Cbum, é uma verdadeira lenda do fisiculturismo. Pelos últimos seis anos, o atleta foi o vencedor da categoria Classic Physique do Mr. Olympia, alcançando o posto de maior campeão da história do evento.
Predominante na categoria, Cbum foi o principal adversário de Ramon Dino, que alcançou o vice-campeonato em 2022 e 2023. Em 2025, o canadense não estará na disputa, o que pode abrir o caminho para o brasileiro conquistar o tão sonhado título.
Em 2024, após garantir o hexacampeonato, Cbum anunciou a aposentadoria. Ainda no palco, ele ficou emocionado e mencionou que fez inúmeros sacrifícios nos anos em que competiu para se manter no topo.
Pouco tempo depois ele voltou atrás e retornou ao esporte, mas em outra categoria. Na Open Bodybuilding, que não tem limite de peso, o canadense ficou em segundo lugar no Praga Pro, competição realizada na República Tcheca, em novembro do ano passado.
Após a participação, ele anunciou novamente, mas de forma oficial, a aposentadoria do fisiculturismo.
Apostas para o Mr. Olympia 2025
Em um vídeo publicado nas redes sociais, Cbum divulgou as suas apostas para a competição em diferentes categorias.
Segundo ele, na categoria Open, Samson Dauda deve ser o bicampeão. Na sequência estarão Hadi Choopan, Nick Walker, Derek Lunsford e Andrew Jacked.
Já na categoria Classic Physique, a mesma em que o canadense foi hexacampeão, ele aposta no alemão Mike Sommerfeld. Quanto ao brasileiro Ramon Dino, Cbum o coloca na segunda posição, sendo seguido por Terrence Ruffin, Josema e Logan Franklin.