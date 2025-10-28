Fonseca descarta preocupação com desconforto nas costas e revela quando irá raspar o cabelo

Após vencer Denis Shapovalov na estreia do Masters 1000 de Paris, nesta terça-feira, 28, João Fonseca tranquilizou a todos sobre uma potencial lesão no torneio.

O brasileiro chegou a pedir atendimento médico no terceiro set e recebeu massagem na região lombar. Porém, nada que preocupe para o jogo da segunda rodada, contra o russo Karen Khachanov, número 14 do ranking da ATP.

"Senti uma pequena dor nas costas, mas acho que é normal para qualquer tenista. O tênis é assim, semana a semana. Jogando bastante torneios vai vir pequenas lesões e pequenos desconfortos", explicou Fonseca, em entrevista coletiva.

"Nada que uma fisioterapia não melhore, uma banheira de gelo. Estamos fazendo de tudo possível para ficar bem essa semana. Não foi nada de mais, não senti que eu ia me retirar da partida, foi mais um desconforto. Se tomasse um remédio poderia melhorar. Estou me sentindo bem fisicamente", completou.

Esta foi a segunda vitória de João Fonseca sobre o rival canadense (o primeiro triunfo aconteceu na última sexta-feira, em confronto válido pelo ATP 500 da Basileia).

QUANDO JOÃO FONSECA IRÁ RASPAR O CABELO?

Após conquistar o ATP 500 da Basileia, Fonseca revelou uma promessa que fez com seus técnicos, que rasparia o cabelo caso ganhasse o título. Porém, não veremos ele em ação com o novo visual.