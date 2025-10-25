Flávia Saraiva no Mundial de Ginástica Artística: confira horário e onde assistir a final da trave

Depois de encantar na fase classificatória, chegou a hora de Flávia Saraiva disputar uma vaga no pódio da trave no Mundial de Ginástica Artística 2025. A final do aparelho ocorre na madrugada deste sábado (25) em Jacarta, na Indonésia.
Flavinha chega como uma das favoritas a medalha. A apresentação da carioca na fase anterior lhe rendeu a vice-liderança da classificatória, com 13.833 pontos. A nota foi composta por 5,5 de dificuldade e 8.333 de execução, a maior entre as finalistas da trave. A líder do aparelho foi a chinesa Zhang Qingying, com 14.366.
A expectativa é que a ginasta aumente a dificuldade da série que será apresentada na final para até 6,1. Se aumentar a nota de partida e repetir a boa execução da fase classificatória, são boas as chances de Flavinha subir ao pódio.
— Minha série na classificatória foi boa, mas não é o melhor que eu posso fazer. Estou muito feliz, estou voltando de um ciclo olímpico e o mais importante era estar no Mundial. Agora vou trabalhar detalhes para sábado — disse a ginasta na terça-feira (21), após a classificação.
Horário e onde assistir às finais do Mundial de Ginástica Artística 2025
Final da trave
- Onde assistir: SporTV 2, Cazé TV e Canal Olímpico do Brasil
- Quando: sábado (25), às 4h (por ordem definida em sorteio, Flávia Saraiva será a primeira)