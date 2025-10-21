Flávia Saraiva termina em segundo, nas classificatórias da trave no Mundial de Ginástica Artística

Flávia foi a segunda melhor na trave. YASUYOSHI CHIBA / AFP

A fase classificatória feminina do Campeonato Mundial de Ginástica Artística, em Jacarta, na Indonésia, foi encerrada, na madrugada desta terça-feira (21). Flávia Saraiva terminou na vice-liderança da trave e será a única atleta do Brasil a disputar uma final.

Flavinha, que foi bronze no solo no Mundial de 2023, fez parte da equipe brasileira vice-campeã mundial no mesmo ano e também foi bronze com a seleção nos Jogos de Paris em 2024. A ginasta realizou uma excelente apresentação e recebeu a nota de 13.833, terminando em segundo lugar. A liderança foi da chinesa Qingying Zhang, com 14.366.

A romena Sabrina Maneca-Voinea teve a mesma nota, mas foi superada pela carioca na execução. Flávia teve 8.333 contra 7.666 da vice-campeã europeia do aparelho, que foi a terceira.

— Muito feliz de ter voltado ao cenário competitivo mundial. Estar entre as melhores do mundo. É um sono realizado. Estou me sentindo leve, feliz. Faz anos que não me sinto como estou me sentindo agora — disse Flavinha após a prova.

A final da trave será disputada no sábado (25) a partir das 4h (de Brasília).

Flávia Saraiva também competiu no solo, mas com 12.633 terminou em 24º lugar e não se classificou para a final.

Estreantes e Júlia Soares

Júlia Soares não teve bom desempenho. MeloGym / CBG/Divulgação

Uma das estreantes da seleção foi Sophia Weisberg. A ginasta de apenas 15 anos competiu em três aparelhos.

No salto fez 12.833 e acabou na 26ª posição. Já nas paralelas, ela foi a 35ª com 12.733, e na trave conseguiu sua melhor posição, a 21ª, com nota 12.733.

Outra estreante foi Júlia Coutinho, que terminou em 68º nas paralelas (11.766) e, no solo, com 11.633 acabou em 67º lugar.

Mais experiente e dona de uma medalha olímpica por equipes em 2024, Júlia Soares voltou a competir e fez 12.100 para terminar em 46º lugar no solo e 11.500 pra ficar com a 73ª colocação na trave.

* Ao contrário do divulgado anteriormente, Flávia terminou em segundo lugar nas eliminatórias.