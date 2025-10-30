Flamengo vence a quarta e divide a liderança do NBB com o Minas

Negrete foi o cestinha do Flamengo. Léo Lenzi / Agência NTZ/São José Basketball/Divulgação

O Flamengo manteve sua invencibilidade na temporada 2025-2026 do Novo Basquete Brasil. Nesta quarta-feira (29), em São José dos Campos (SP), o time carioca venceu o São José Basketball, por 88 a 72, e chagou a quatro vitórias, empatando com o Minas Tênis Clube na liderança.

A equipe do técnico argentino Sergio Hernández liderou os quatro períodos, apesar da pressão dos paulistas.

O ala argentino Alex Negrete foi o principal pontuador do Flamengo, terminando o jogo com 15 pontos, além de quatro rebotes.

— É bom começar o gira como visitante com uma vitória. Sabemos que o time do São José é muito forte em casa. Estou feliz com essa vitória — disse Negrete.

O armador Alexey Borges marcou 12 e deu oito assistências. O pivô Wesley e o armador estadunidense Demarquis Bost marcaram 12, cada.

Em noite de homenagem, Corinthians vence o Vasco

Beto Miller / Corinthians/Divulgação

O Corinthians conquistou sua primeira vitória. Em seu ginásio, o time paulista derrotou o Vasco da Gama (RJ), por 81 a 64, com destaque para o duplo-duplo do ala estadunidense Elyjah Clark, que marcou 17 pontos e pegou 11 rebotes.

Classificado para a segunda fase da Liga Sul-Americana, o Timão aproveitou o embalo para impor a quarta derrota seguida da equipe carioca no NBB.

Leia Mais Jogo entre Caxias Basquete e Bauru terá homenagem para Larry Taylor

Com 12 pontos e oito assistências, o armador Elinho também se destacou assim como seu reserva Tiago Faria, que teve a mesma pontuação.

Antes do jogo, o pivô Lucas Cauê recebeu uma homenagem por ter superado a marca de mil pontos, com a camisa do Corinthians, no NBB.

Cruzeiro ganha a primeira na história do NBB

Estreante na competição, o Cruzeiro foi até Pato Branco (PR) e conseguiu sua primeira vitória na história do torneio.

Com um duplo-duplo de 16 pontos e 14 rebotes, além de quatro assistências do armador Léo Abreu, o time mineiro venceu o Pato Basquete por 71 a 69.

O Pato, assim como o Vasco da Gama acumula quatro derrotas em quatro partidas.

Leia Mais Philadelphia 76ers reage no fim, bate Wizards na prorrogação e lidera Conferência Leste da NBA

Mogi atropela o Botafogo

Em Mogi das Cruzes (SP), o Mogi Basquete venceu o Botafogo (RJ) por 87 a 45. O time paulista teve dois períodos excepcionais, o primeiro e o terceiro, quando marcou 24 a 9 e 28 a 8, respectivamente.