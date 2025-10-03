Flamengo vê Palmeiras encostar no topo, mas aumenta ainda mais chances de título; veja números

Com o fim da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo vê as chances de título crescerem. Apesar de somar apenas um ponto após o empate com o Cruzeiro em 0 a 0, no Maracanã, o time rubro-negro é quem segue com a maior probabilidade de levantar a taça em dezembro.

No entanto, o Flamengo viu a diferença de pontos para o Palmeiras diminuir. Na quarta-feira, o time alviverde venceu o Vasco por 3 a 0, no Allianz Parque e encostou rubro-negro.

Com os resultados, o líder carioca chega aos 55 pontos, enquanto o Cruzeiro, que cai para a terceira posição, soma 51. Já o Palmeiras, único que venceu na rodada, assume a vice-liderança do certame, com 52 pontos.

Mesmo após o empate com o Cruzeiro, a torcida rubro-negra tem motivos a celebrar. Com o fim da 26ª rodada, o Flamengo tem 49% de chances de conquistar o Brasileirão pela oitava vez, de acordo com os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Na sequência, ainda segundo a UFMG, o Palmeiras aparece com 37,3% de chances. Por outro lado, o Cruzeiro vê o sonho do título mais distante, pois a probabilidade caiu para 12,9%. Os cálculos indicam que, provavelmente, o título deve ficar com um desses três clubes, pois quem vem na sequência da tabela tem menos de 1% de chance.

Na 27ª rodada, os três primeiros colocados entram em campo no domingo, dia 5. O Palmeiras tem clássico pela frente contra o São Paulo, no MorumBis, às 16h, dia 5. Um pouco mais tarde, às 18h30, o Flamengo visita o Bahia, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. O Cruzeiro, por sua vez, recebe o lanterna Sport, às 20h30, no Mineirão.

PROBABILIDADES DE REBAIXAMENTO NO BRASILEIRÃO

Na parte de baixo da tabela, o sentimento é de desespero para os times que, neste momento, ocupam posições na zona da degola da competição. Com 97,1%, o Sport aumentou mais ainda as chances de rebaixamento para a Série B.