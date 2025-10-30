Flamengo segura empate com Racing (0-0) e vai à final da Libertadores

O Flamengo se classificou para a final da Copa Libertadores 2025 ao segurar um empate sem gols com o Racing nesta quarta-feira (24), no estádio El Cilindro, em Avellaneda.

O time carioca, que jogou grande parte do segundo tempo com dez pela expulsão de Gonzalo Plata no minuto 56, avançou à decisão por ter vencido o jogo de ida da semifinal por 1 a 0 no Maracanã, na semana passada.

A final será disputada no dia 29 de novembro, e o Flamengo enfrentará o vencedor do duelo entre Palmeiras e LDU, que jogam nesta quinta-feira, após a vitória do time equatoriano por 3 a 0 na ida.

Campeão da Libertadores como jogador, o técnico Filipe Luís declarou após a classificação: "Estamos muito felizes por chegar a mais uma final, a nossa quarta desde 2019. Hoje foi uma vitória de uma equipe com alma, competitiva, determinada, que sabe jogar em qualquer circunstância, contra qualquer adversário".

O jogo em Avellaneda começou com 25 minutos de atraso devido à demora do ônibus que levava a delegação do Flamengo ao estádio e pela queima de fogos da torcida do Racing quando as equipes entraram em campo.

- Equilíbrio -

O Rubro-Negro começou melhor, com um chute de Luiz Araújo que passou à esquerda do gol de Cambeses, mas o Racing respondeu segundos depois com uma cabeçada de Conechny que Rossi defendeu no puro reflexo.

Muito consistente, o Flamengo passou a dominar o duelo, a partir da cadência e da manutenção da posse de bola, tendo paciência para buscar a melhor opção, mas faltava contundência no ataque.

O time carioca quase marcou em outro bom chute de Luiz Araújo. Pouco depois, Cambeses salvou o time argentino com o rosto em um lance cara a cara com Arrascaeta.

Sem alternativas, o Racing esperava uma aparição de 'Maravilla' Martínez, bem marcado pela zaga rubro-negra, e teve mais uma chance em uma boa escapada pela esquerda de Solari, que finalizou por cima.

- Rossi cala o Cilindro -

Mas o panorama do jogo teve uma mudança inesperada no início do segundo tempo, quando Plata recebeu cartão vermelho por uma agressão a Marcos Rojo, numa decisão que pareceu exagerada do árbitro Piero Maza.

Com um jogador a mais, o Racing passou a pressionar e, sem conseguir criar, bombardeou a área rubro-negra lançamentos pelo alto e chutes de média distância, como uma tentativa de Almendra que obrigou Rossi a fazer boa defesa.

O goleiro argentino do Flamengo se tornou o herói da noite, crescendo de baixo das traves para manter vivo o time carioca, que no segundo tempo mal conseguia passar da linha do meio-campo.

Por um momento parecia que o Racing também ficaria com dez, quando Maza mostrou cartão vermelho para Rojo, mas voltou atrás após revisão no VAR, ao concluir que não houve falta do defensor argentino sobre Léo Ortiz.

Rossi, que foi eleito o melhor jogador da partida, voltou a aparecer ao defender uma cabeçada à queima-Roupa de 'Maravilla' Martínez e, já nos acréscimos, salvou o Flamengo desviando um chute forte de Vietto dentro da área.

"Foi um jogo bonito de se jogar, o tipo de jogo que fica na memória. Tentamos, mas não conseguimos o resultado que queríamos. O Flamengo é um grande time. Lá [no Rio] eles dominaram e tiveram as chances, aqui nós dominamos todo o segundo tempo, mas o Rossi é um grande goleiro e defendeu tudo hoje", reconheceu Rojo.

O Racing dá adeus ao sonho de voltar à final da Libertadores depois de 58 anos, ao cair diante de um Flamengo precisou se superar e saber sofrer para ir em busca de seu quarto título no torneio.

-- Ficha técnica:

Copa Libertadores da América - Semifinal - Jogo de volta

Racing - Flamengo 0 - 0

Estádio: Presidente Perón (Avellaneda)

Árbitro: Piero Maza

Cartões amarelos:

Racing: Mura (68'), Rojo (85')

Flamengo: Ayrton Lucas (84')

Expulsão:

Flamengo: Plata (56')

- Escalações:

Racing: Facundo Cambeses - Facundo Mura (Gaston Martirena 71'), Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas - Santiago Solari (Adrian Balboa 79'), Bruno Zuculini (cap), Agustín Almendra (Luciano Vietto 79'), Juan Ignacio Martin Nardoni (Matías Zaracho 71'), Tomás Conechny (Duvan Vergara 64') - Adrián Emmanuel Martínez. Técnico: Gustavo Costas.

Flamengo: Rossi - Varela (Emerson Royal 73'), Léo Ortiz, Lép Pereira, Alex Sandro - Erick Pulgar, Jorginho (Evertton Araújo 87'), Giorgian De Arrascaeta (cap) (Bruno Henrique 61'), Jorge Carrascal (Danilo 61'), Luiz Araújo (Saúl Níguez 73') - Gonzalo Plata. Técnico: Filipe Luis.