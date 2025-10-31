Flamengo e Palmeiras buscam conquista inédita para o futebol brasileiro; confira todos os times do país que venceram a Libertadores 

Tricampeões, Rubro-Negro e Verdão decidiram o título também em 2021. Cesar Greco / Palmeiras, Divulgação

O Brasil enfim terá um tetracampeão da Libertadores. Tricampeões junto com outras três equipes, Palmeiras e Flamengo decidem o título da principal competição da América do Sul no dia 29 de novembro.

Ou seja, independentemente do resultado, o Brasil alcançará 25 títulos na competição, igualando o número de conquistas da Argentina. Os hermanos, no entanto, não vencem o torneio desde 2018.

Quem vencer a edição deste ano chegará ao cinco maiores campeões, ao lado de River Plate e Estudiantes, ambos com quatro títulos. Atrás somente de Independiente (com sete) e Boca Juniors (com seis).

Ao todo, 12 equipes brasileiras já conquistaram a Libertadores. O último a entrar nessa lista foi o Botafogo, com o título do ano passado. Junto com Palmeiras e Flamengo, os maiores campeões são: Grêmio, Santos e São Paulo. Com dois troféus, estão Inter e Cruzeiro.

Todos os brasileiros campeões da Libertadores