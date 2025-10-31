Flamengo e Palmeiras buscam conquista inédita para o futebol brasileiro; confira todos os times do país que venceram a Libertadores 

O Brasil enfim terá um tetracampeão da Libertadores. Tricampeões junto com outras três equipes, Palmeiras e Flamengo decidem o título da principal competição da América do Sul no dia 29 de novembro.
Ou seja, independentemente do resultado, o Brasil alcançará 25 títulos na competição, igualando o número de conquistas da Argentina. Os hermanos, no entanto, não vencem o torneio desde 2018.
Quem vencer a edição deste ano chegará ao cinco maiores campeões, ao lado de River Plate e Estudiantes, ambos com quatro títulos. Atrás somente de Independiente (com sete) e Boca Juniors (com seis).
Ao todo, 12 equipes brasileiras já conquistaram a Libertadores. O último a entrar nessa lista foi o Botafogo, com o título do ano passado. Junto com Palmeiras e Flamengo, os maiores campeões são: Grêmio, Santos e São Paulo. Com dois troféus, estão Inter e Cruzeiro.
Todos os brasileiros campeões da Libertadores
- Flamengo: três títulos (1981, 2019 e 2022)
- Palmeiras: três títulos (1999, 2020 e 2021)
- São Paulo: três títulos (1992, 1993 e 2005)
- Santos: três títulos (1962, 1963 e 2011)
- Grêmio: três títulos (1983, 1995 e 2017)
- Cruzeiro: dois títulos (1976 e 1997)
- Inter: dois títulos (2006 e 2010)
- Vasco: um título (1999)
- Corinthians: um título (2012)
- Atlético-MG: um título (2013)
- Fluminense: um título (2023)
- Botafogo: um título (2024)