Rumo ao tetra
Flamengo e Palmeiras buscam conquista inédita para o futebol brasileiro; confira todos os times do país que venceram a Libertadores 

Independentemente do resultado, o Brasil alcançará 25 títulos na competição, igualando o número de conquistas da Argentina

