Flamengo derrota o Minas e conquista o título do Torneio Abertura do NBB 

Jogadores do Flamengo comemoram título. João Pires / Divulgação/LNB

O Flamengo é o campeão do Torneio Abertura do NBB. Em uma final intensa e de alto nível técnico, o time carioca superou o Minas Tênis Clube por 86 a 68, no sábado (4), na Arena Nilson Nelson, em Brasília.

Com uma defesa sólida, ritmo consistente e poder de decisão nos momentos-chave, a equipe comandada pelo argentino Sergio Hernández abriu vantagem já no primeiro período, controlou as ações e garantiu o primeiro troféu da temporada, de forma invicta, com quatro vitórias.

O armador Alexey Borges, com 17 pontos, cinco assistências e três recuperações de bola, acabou sendo eleito o MVP da competição.

Alexey e o troféu de MVP. João Pires / Divulgação/LNB

— Meu objetivo é sempre ser melhor para a minha equipe, conseguir ser um jogador melhor para poder ajudar minha equipe a vencer os jogos. Os prêmios individuais não são mais importantes. O meu crescimento pessoal, mental, técnico, tático, eu sempre vou buscar e tentando ser melhor em prol da equipe — afirmou o jogador que disputou a última Copa América pela seleção brasileira.

Já o ala-pivô Kayo Gonçalves terminou com 15 pontos e 100% de aproveitamento nos arremessos do perímetro, além de oito rebotes.

Kayo Gonçalves (E) foi destaque do Flamengo. João Pires / Divulgação/LNB

— Foi um jogo muito bom individualmente, eu sei que no próximo jogo provavelmente vou errar um arremesso, mas é um conjunto do grupo, não fiz esse trabalho sozinho, tive o trabalho dos armadores para me dar ótimos passes para finalizar, dos meus alas, é um trabalho em conjunto, não foi algo só meu — comentou Kayo.

Argentinos em terceiro

Na disputa pela terceira colocação, o Unión de Santa Fé, da Argentina, venceu o anfitrião Brasília Basquete, por 86 a 81.

O armador Franco Balbi, ex-Flamengo, quase chegou a um triplo-duplo, terminando o jogo com 14 pontos, nove assistências e oito rebotes, para garantir a vitória da equipe argentina.

Gaúchos

O Caxias Basquete ficou em quinto lugar ao vencer a Unifacisa (PB), ainda na sexta-feira. No mesmo dia, o União Corinthians, de Santa Cruz do Sul, perdeu para o Pato Basquete (PR) e acabou em oitavo lugar.

Fortaleza vence Botafogo e garante nona posição

Em um duelo dos gramados que chegou ás quadras, o Fortaleza/Basquete Cearense venceu o Botafogo (RJ), por 81 a 64, e garantiu a nona colocação.

Com 18 pontos do ala estadunidense Jack Gohlke, que teve 86% de aproveitamento nas bolas de três de pontos (6/7), o time comandado pela técnica sérvia Jelena Todorovic conseguiu sua segunda vitória em quatro jogos no torneio.

Cruzeiro termina em último

Estreante na temporada do NBB, o Cruzeiro (MG) ficou com a 12ª e última posição. No sábado, o time mineiro perdeu para o Brusque por 81 a 72 e encerrou a competição com quatro derrotas.

O ala Samuel Pará marcou 18 pontos e pegou nove rebotes e foi o destaque do time catarinense.