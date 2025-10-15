Flaco López prevê grandes atuações no Palmeiras por ida à Copa: 'Scaloni sabe o que posso dar'

Lionel Scaloni não escondeu sua surpresa e satisfação com a atuação dos estreantes na seleção argentina após a goleada por 6 a 0 sobre Porto Rico, em Miami, nesta terça-feira. Entre eles estavam os palmeirenses Aníbal Moreno e Flaco López. Perto de mais uma Copa do Mundo, o técnico mandou um recado: que sigam mostrando bom desempenho em seus clubes.

O atacante alviverde parece ter entendido bem a mensagem do comandante após realizar o sonho de atuar com o ídolo Lionel Messi e falou em dar tudo no líder do Brasileirão para defender a Argentina no Mundial de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México.

"Sabemos que falta pouco para o Mundial. Agora é fazer as coisas bem feitas no Palmeiras (para figurar entre os 23 convocados para a competição do ano que vem). Scaloni já foi me conhecendo nestes meses, sabe o que posso dar e seguirei trabalhando", afirmou ao Diário Olé um satisfeito Flaco López, dono de uma assistência no amistoso com Porto Rico e bastante elogiado por sua apresentação.

"Toda vez que tenho de vir aqui (na seleção), encaro como se fosse a última. Acho que isso me leva a trabalhar seriamente, a tentar melhorar e a tentar estar no mesmo nível dos meus companheiros de equipe", seguiu o artilheiro palmeirense na temporada.