Dia do fisiculturista
Com mais de 50 cirurgias, fisiculturista gaúcho coleciona títulos e supera problema de saúde: "Me sinto completo"

Caio Ferreira nasceu com uma deficiência congênita no fêmur direito. Musculação ajudou o porto-alegrense de 30 anos a encontrar sua identidade

Alex Torrealba

