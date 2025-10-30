Caio Ferreira tem uma condição especial na perna, mas que não lhe impediu de ser fisiculturista. Divulgação / SC Fitness

O esporte muda vidas. Traz benefícios físicos e mentais, além de abrir portas para novas oportunidades. Nos últimos anos, o fisiculturismo vem ganhando força, sendo uma modalidade que ganha adeptos — mesmo com uma nuvem de desconfiança dos desconhecedores.

Em 30 de outubro, dia do fisiculturista, Zero Hora conta a história do porto-alegrense Caio Ferreira, 30 anos, que só foi ter contato com o fisiculturismo em 2021. Antes disso, a vida dele foi distante dos esportes, por conta de uma condição física.

"Dependia de todo mundo"

Ferreira nasceu com uma deficiência congênita no fêmur direito, no qual há um encurtamento na região, atualmente em torno de 14 centímetros. Esse problema lhe rendeu muitas limitações durante a infância.

— Eu dependia de todo mundo pra tudo. Não fazia educação física no colégio e não praticava esportes. Eu era basicamente uma pessoa em leito. A fisioterapia era minha única atividade física. Só fui praticar esportes depois de muitos procedimentos — explica Ferreira em entrevista à Zero Hora.

Foram mais de 50 cirurgias no decorrer da vida. Ele precisou de um fixador externo, fez tratamento com células-tronco e outros diversos procedimentos, até os 17 anos.

— Desde então eu venho me recuperando e tentando ter uma vida, conseguindo fazer tudo o que eu tinha vontade, mas de maneira adaptada — conta.

O início no fisiculturismo

Liberado para fazer exercícios, Ferreira foi incentivado pelo médico a entrar na natação. Apesar de não gostar da modalidade, afirma que foi importante para o seu desenvolvimento estrutural. O surfe e o boxe foram outros esportes praticados.

— Eram essas três atividades que eu praticava ao longo da semana. Me faziam muito bem. Eu queria ser mais ativo, mas só podia ir para a praia nos finais de semana, porque ainda tinha aula. Queria fazer algo durante a semana e comecei a treinar na academia, três vezes na semana, algo bem básico, para me manter ativo, me movimentar e entrar em forma. Querendo ou não, havia uma questão de autoestima — relata Ferreira.

Desenvolvimento na musculação

O gosto pela musculação foi grande. O desenvolvimento muscular, aparente. Em setembro de 2020, seu primeiro treinador enxergou uma oportunidade. Convidou Ferreira para um trabalho de musculação mais forte e que envolvia mais disciplina, mas sem foco em competição.

— Sempre fui muito organizado e metódico, então para mim caiu como uma luva. Me dediquei muito. No primeiro momento, eu tive um resultado bem legal. E ele me convidou para, em 2021, participar do meu primeiro campeonato — relembra o fisiculturista.

O campeonato

De dezembro de 2020 a novembro do ano seguinte, Ferreira realizou sua primeira preparação, para disputar o Mercosul da Musclecontest.

— Desde então eu não parei. Não só dos campeonatos, mas pelo lifestyle e ter o dia a dia de atleta. Além de toda a questão simbólica de superação, eu encontrei uma identidade com o fisiculturismo. Um meio em que eu me sentisse completo e me ajudou a construir valores que eu prego, como resiliência, determinação e foco — afirma.

Categoria especial

No início, Ferreira não sabia da existência de uma categoria especial para competir. Ele participava de competições junto de outras pessoas sem deficiência, mas sabia que sua avaliação sofreria penalizações por conta do seu problema físico.

— O fisiculturismo avalia a harmonia e a simetria. Considerando a definição muscular, mas o principal é a simetria e o volume. Para quem tem algum tipo de condição física, isso é descontado — explica o fisiculturista.

O treinador de Ferreira na época já havia lhe explicado que haveria descontos por questões de desvio e postural. Apesar de algumas participações na categoria aberta, ele encontrou a sua própria classe para competir, a Especial.

— Existe uma avaliação justa, dentro do que cada um consegue apresentar. Todos apresentam um nível legal. Os jurados pegam o conjunto e julgam dentro do que conseguem avaliar. Porém, essa categoria serva mais para mostrar às pessoas, como uma forma de exemplo, que existe um espaço — conta.

Uso de anabolizantes

O uso de anabolizantes causa polêmicas e é um tabu no fisiculturismo. Nas competições que Ferreira participa, a utilização de recursos ergogênicos é liberada e o atleta gaúcho utiliza desde a primeira vez em que subiu ao palco.

— Quando comecei a focar no alto rendimento, querendo ou não, é algo que faz parte, tanto quanto o treino, a dieta, o descanso, e isso só vai potencializar o trabalho — explica Ferreira.

No programa Conversas Cruzadas, do YouTube de GZH, no dia 23 de outubro, o médico e ex-fisiculturista Leonardo Feiden afirmou que:

— Não existe uso seguro, independentemente de muitos médicos falarem que sim, a gente sabe que tem essa linha de médicos hoje, não existe isso.

"Não vale a pena se não for para fim competitivo"

Ferreira relata que faz acompanhamento médico, realizando check-up das questões hepática, renal, cardíaca, e hormonal, sempre que termina um campeonato.

— O uso existe, mas não vale a pena usar, se não for para fim competitivo, não vale a pena. Não existe uso seguro, mas existe contenção de danos — relata.

Futuro no fisiculturismo

Caio Ferreira já venceu sete campeonatos. Divulgação / SC Fitness

O futuro

No fisiculturismo, o ápice para qualquer atleta é o Mr. Olympia, considerada a Copa do Mundo da modalidade. O brasileiro Ramon Dino se tornou o primeiro homem a vencer uma categoria da competição realizada nos EUA.

Para Ferreira, o Olympia é uma utopia que está distante de ser o seu desejo para o futuro.

— Todo atleta tem o sonho de pisar no Mr. Olympia? Não necessariamente, não é o meu. Mas tem os dois campeonatos que são os maiores do Brasil e eu ainda pretendo participar — conta.

Os torneios são o Arnold Classic e o Olympia Amador, que têm edições no Brasil. Ambos têm a classe disputada por Ferreira, enquanto o Mr. Olympia não conta com a Especial, tendo uma voltada apenas para cadeirantes.

— Tenho pretensão de ir ainda antes de "pendurar a bermuda". Antes de me aposentar, pretendo pelo menos uma vez em algum desses dois. Mas é um planejamento que eu faça de repente para o ano que vem ou no outro — relata.

Sete prêmios

Ferreira já participou de mais de 10 competições de fisiculturismo e venceu cerca de sete prêmios em primeiro lugar. Há também dois quartos lugares, estes em categorias abertas.