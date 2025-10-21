Fisiculturista de Novo Hamburgo morre aos 31 anos

Multicampeão no fisiculturismo, Kadu completaria 32 anos no próximo dia 20. @kadusantos93 / Instagram / Reprodução

Morreu na noite de segunda-feira (20) o fisiculturista Ricardo Nolasco do Santos, de Novo Hamburgo, aos 31 anos. A família confirmou a morte nas redes sociais, sem informar a causa.

O velório de Kadu Santos ocorre nesta terça-feira (21), entre 9h e 16h, no bairro Canudos, em Novo Hamburgo, para a despedida de amigos e familiares.

Multicampeão no fisiculturismo, Kadu completaria 32 anos no próximo dia 20. Ele também atuava como treinador na modalidade e prestava consultoria a atletas.

Kadu deixa a noiva Sabrina Wollmann, personal trainer. Eles noivaram em julho deste ano, durante uma competição que Kadu participava.