Finais do Mundial de Ginástica Artística: horários e onde assistir às apresentações do Brasil

Etapa começa nesta quarta-feira. YASUYOSHI CHIBA / AFP

O Brasil tem três atletas classificados para as finais do Mundial de Ginástica Artística 2025. Flávia Saraiva, Caio Souza e Diogo Soares conquistaram boas notas na fase classificatória e agora vão em busca do pódio em Jacarta, na Indonésia.

A última etapa da competição começa na manhã desta quarta-feira (22), com a final do individual geral masculino. Caio Souza e Diogo Soares são os representantes brasileiros na categoria. Na sexta-feira (24), Caio também disputa o pódio nas argolas. Única finalista da equipe feminina, Flávia Saraiva encerra a participação do Brasil no Mundial de Jacarta no sábado (25), na final da trave.

Caio Souza fez uma boa apresentação nas argolas, finalizada com um triplo mortal cravado na saída. Os 14.333 pontos, mesma nota do sétimo colocado, o belga Glen Cuyle, o deixaram na oitava posição. A diferença residiu na execução — 5.800 para o ginasta europeu contra 5.700 do brasileiro.

Já no individual geral, que leva em conta a soma das notas dos seis aparelhos, Caio foi o oitavo (79.166) e Diogo, o 10º colocado (78.798). No feminino, Flávia Saraiva realizou uma excelente apresentação na trave e recebeu a nota de 13.833, terminando na vice-liderança na classificatória do aparelho. O primeiro lugar ficou com a chinesa Qingying Zhang, com 14.366.

Onde assistir às finais do Mundial de Ginástica Artística

As fases finais serão transmitidas no SporTV 2 e no Youtube pela Cazé TV e pelo Canal Olímpico do Brasil.

Finais do Mundial de Ginástica Artística

Quarta-feira (22)

Final do individual geral masculino: 8h30min — Caio Souza e Diogo

Quinta-feira (23)

Final do individual geral feminino: 8h30min

Sexta-feira (24)

Finais por aparelho: 4h

Ordem:

Solo masculino (homens)

Salto feminino (mulheres)

Cavalo com alça (homens)

Barras assimétricas (mulheres)

Argolas (homens) — Caio Souza

Sábado (25)

Finais por aparelho: 4h

Ordem: