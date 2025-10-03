Lívia dos Santos, conhecida como MC Pink, filha caçula do ídolo do futebol Mané Garrincha, morreu aos 44 anos na quinta-feira (2), no Rio de Janeiro. Ela enfrentava problemas cardíacos.
Lívia era filha de Garrincha com sua última esposa, Vanderléia Oliveira.
A notícia foi confirmada pela filha de MC Pink nas redes sociais: "É, mamãe, não consigo acreditar ainda que você se foi, parece que foi ontem quando a gente estava juntas no quarto rindo de tudo, mas Deus tinha outros planos para você. O importante é você estar bem, essa dor nunca vai sair de mim, mas saiba que eu te amo muito e sempre vou te amar".
Carreira
Aos 14 anos, Lívia iniciou a carreira musical e chegou a lançar o Rap do Garrincha, uma homenagem ao pai, que faleceu quando ela era bem pequena. Posteriormente, também tentou a carreira no futebol, passando pelas categorias de base do Vasco, mas não seguiu profissionalmente.