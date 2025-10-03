Fifa apresenta a Trionda, bola da Copa do Mundo de 2026

A Fifa apresentou, na quinta-feira (2), a bola oficial da Copa do Mundo de 2026, denominada Trionda, que combina alta tecnologia e detalhes que fazem alusão aos três países anfitriões: Estados Unidos, México e Canadá.

A bola, apresentada em um evento em Nova York, foi mais uma vez projetada pela marca alemã Adidas, que colabora com a Fifa desde a Copa de 1970.

"Estou muito feliz e orgulhoso de apresentar a TRIONDA", disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino. "A Adidas criou uma nova e icônica bola da Copa do Mundo, cujo design personifica a união e a paixão dos países-sede".

"Estou ansioso para ver os primeiros gols com esta bola maravilhosa", acrescentou o dirigente.

A primeira Copa do Mundo organizada por três países, que terá 48 seleções, inspirou tanto o nome quanto os detalhes desta bola com toques de verde, vermelho e azul.

A bola também tem iconografias de cada país anfitrião: a folha de bordo do Canadá, a águia do México e as estrelas dos Estados Unidos.

O centro da bola tem um triângulo, em referência à união dos três países norte-americanos, formado a partir de painéis que reproduzem as ondas às quais o nome Trionda se refere.

A Adidas também incorporou novidades tanto aerodinâmicas como tecnológicas, que proporcionarão informações de cada movimento da bola.

Um sensor de movimento de 500 Hz enviará dados precisos ao sistema de VAR em tempo real, o que ajudará os árbitros nas tomadas de decisões, principalmente em lances de impedimento.

A apresentação da bola é outro passo da contagem regressiva para a Copa do Mundo do ano que vem, cujos ingressos já estão à venda. O sorteio da fase de grupos será no dia 5 de dezembro, em Washington DC.