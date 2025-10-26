Esportes

Perfil
Notícia

Quem é João Fonseca, esperança do tênis brasileiro

Tenista brasileiro de 19 anos, que coleciona marcas importantes em sua ascensão no tênis, foi lapidado desde jovem com equipe de alto rendimento ao seu lado e mira número 1 do mundo

Valter Junior

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS