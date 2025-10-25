João Fonseca sobre decisão na Basileia: "Feliz de estar em uma final, mas obviamente querendo esse título"

Fonseca busca segundo título de ATP na carreira. Fabrice COFFRINI / AFP

Em seu melhor momento na ainda curta carreira no circuito profissional, João Fonseca ainda está processando todo o momento atual. Neste sábado (25), o carioca de 19 anos alcançou a inédita 34ª posição no ranking da ATP ao se classificar para a grande decisão do ATP 500 da Basileia. É o primeiro brasileiro a atingir a final de um ATP 500 em 15 anos.

— Eu não sabia disso. Achei que o Guga (Kuerten) ou até mesmo o (Thomaz) Bellucci tinham conseguido algo assim. Mas, é um privilégio. É uma honra estar fazendo história para o Brasil, um país que eu amo muito, que eu adoro representar. É seguir fazendo história para o nosso país. Feliz de estar numa final, mas obviamente querendo esse título — disse ao tomar conhecimento da marca.

João começou 2025 entre os 130 melhores tenistas do mundo. Em pouco mais de 10 meses, atingiu o 34º lugar, que já é um degrau acima da meta, inicialmente projetada para a 35ª posição. A final do ATP 500 da Basileia é a segunda do brasileiro em nível alto. Ele já havia conquistado o título no ATP 250 de Buenos Aires, em fevereiro deste ano.

— Foi um ano de muito altos eu baixos, eu diria. Mas mais altos do que baixos. Muita experiência, muita coisa boa, e a gente priorizou bastante em quais torneios a gente iria jogar. Para a minha cabeça, para o meu físico. Como é o primeiro ano, (estou) vivenciando coisas diferentes, conhecendo lugares novos. Mas feliz com o ano em geral — avaliou.

João Fonseca vai disputar a grande decisão, neste domingo (26), com o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, 18 do mundo e oitavo cabeça de chave na Suíça, que contou com a desistência de Ugo Humbert para avançar à final.

Em caso de título, o brasileiro subirá para o 28º lugar, garantindo presença no top 30 mundial pela primeira vez na carreira.