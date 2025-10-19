Felix Auger-Aliassime é campeão do ATP 250 de Bruxelas

Aliassime comemora título na Bélgica. JASPER JACOBS / BELGA / AFP

O tenista canadense Felix Auger-Aliassime, número 13 do mundo, foi campeão do ATP 250 de Bruxelas neste domingo (19), ao derrotar na final o tcheco Jiri Lehecka, 16º do mundo.

Aliassime fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/2), 6/7 (8/6) e 6/2.

O canadense de 25 anos já havia sido campeão do torneio em 2022, quando então era chamado European Open, que naquele ano foi disputado na Antuérpia, também na Bélgica.

Na final de duplas, os estadunidenses Christian Harrison e Evan King venceram o monegasco Hugo Nys e o francês Édouard Roger-Vasselin por 7/6 (12-10) e 7/6 (7/5), em 1h45min de jogo.