Favoritas vencem e avançam às quartas de final do WTA 1000 de Wuhan

Um dia sem surpresas em Wuhan: todas as favoritas se classificaram para as quartas de final do WTA 1000 chinês. Primeiro, as duas principais tenistas do circuito feminino do momento — a bielorrussa Aryna Sabalenka e a polonesa Iga Swiatek — garantiram sua vaga na próxima fase.
Número 1 do mundo, Sabalenka derrotou a russa Liudmila Samsonova por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/2, em 1h15min de jogo. Ela vai enfrentar agora a cazaque Elena Rybakina, que derrotou a tcheca Linda Noskková por 6/3 e 6/4.
Com a vitória desta quinta-feira (9), Sabalenka acumula 19 jogos sem perder no torneio.
Swiatek, por sua vez, derrotou a suíça Belinda Bencic também por 2 a 0 (7/5 e 6/3) e terá pela frente nas quartas de final Jasmine Paolini. A italiana passou pela dinamarquesa Clara Tauson, que abandou a partida no terceiro set, quando o placar era favorável à número 7 do mundo, com parciais de 3/6, 6/1 e 3/1.
Nas semifinais, a número dois do mundo poderá enfrentar a americana Coco Gauff, terceira colocada no ranking mundial. Ela se classificou para as quartas de final após bater a chinesa Zhang Shuai por 6/3 e 6/2.
A próxima rival de Gauff será a alemã Laura Siegemund, que fez 2 a 0, parciais de 6/4 e 7/6 (7/2) sobre a polonesa Magdalena Frech.
Sexta favorita, a estadunidense Jessica Pegula venceu a russa Ekaterina Alexandrova por 2 a 1 (7/5, 3/6 e 6/3) e agora vai jogar contra a tcheca Katerina Siniaková, que eliminou Iva Jovic, dos Estados Unidos, por 7/5 e 6/3.