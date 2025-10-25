F1: segundo treino livre do GP do México tem domínio de Verstappen; veja como foi Bortoleto

Se o primeiro treino livre do GP do México teve Leclerc na liderança e Gabriel Bortoleto no top 5, o segundo foi totalmente diferente. Com o retorno dos pilotos titulares, que na atividade anterior deram lugar aos novatos, a segunda sessão terminou com liderança de Max Verstappen, seguido por Leclerc, Antonelli, Norris e Hamilton.
Verstappen finalizou em primeiro lugar e ainda registrou a volta mais rápida do dia, 1min17s392. No primeiro treino Leclerc fechou com 1min18s380, logo, o piloto holandês conseguiu diminuir 0,988.
Como foi o treino
Nessa segunda sessão, com a volta dos pilotos titulares, as coisas foram um pouco diferentes. Leclerc conseguiu se manter entre os cinco primeiros, com uma diferença de 0,153 em relação ao líder. Já Antonelli desceu uma posição e terminou em terceiro (1min17s566).
Lando Norris estreou na pista e marcou 1min17s643 para o quarto lugar. Já Hamilton, depois que o novato Antonio Fuoco finalizou em último lugar, entrou na pista para fechar o top 5 com a marca de 1min17s692.
Diferente do companheiro de McLaren, Oscar Piastri correu no primeiro treino, mas não conseguiu manter o rendimento e finalizou a segunda sessão apenas em 12º lugar, com a volta mais rápida em 1min18s232.
Uma dupla que não conseguiu seguir com o mesmo ritmo foi a da Sauber: Hulkenberg, que buscou um terceiro lugar, ficou apenas em 16º. Bortoleto, que havia conquistado a quinta posição, acabou em 15º com 1min18s323, mesmo fazendo uma volta 0,593 mais rápida que na primeira sessão.
Ainda entre os 10 primeiros, George Russell ocupou a sexta posição, Tsunoda a sétima, Alonso a oitava, Sainz a nona e Stroll ficou em décimo. A diferença entre o 10º e o primeiro ficou em 0,562. O número de voltas variou entre 27 e 34.
Classificação do TL2
- Verstappen: 1min17s392
- Leclerc: 1min17s545
- Antonelli: 1min17s566
- Norris: 1min17s643
- Hamilton: 1min17s692
- Russell: 1min17s829
- Tsunoda: 1min17s883
- Alonso: 1min17s938
- Sainz: 1min17s939
- Stroll: 1min17s954
- Lawson: 1min18s218
- Piastri: 1min18s232
- Ocon: 1min18s266
- Hadjar: 1min18s281
- Bortoleto: 1min18s323
- Hulkenberg: 1min18s348
- Bearman: 1min18s442
- Colapinto: 1min18s721
- Albon: 1min18s855
- Gasly: 1min19s194
Horários e onde assistir ao GP do México
Sábado (25)
- Treino Livre 3: 15h30min (BandSports e F1TVPro)
- Classificação: 18h (BandSports e F1TVPro)
Domingo (26)
- Corrida: 17h (BandSports e F1TVPro)