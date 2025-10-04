F-1: Williams é punida por asa móvel irregular, e Bortoleto largará em 14º no GP de Singapura

Se Gabriel Bortoleto mostrava desânimo por largar no fundo do grid do GP de Singapura, neste domingo, suas chances de alcançar a zona de pontuação aumentaram após a Williams ser punida por irregularidades encontradas na asa traseira dos carros de Alexander Albon e Carlos Sainz após o treino de classificação neste sábado. Assim, o brasileiro herdou duas posições e sairá em 14º.

A dupla da Williams foi desclassificada devido a falhas técnicas em seus carros. Albon e Sainz ficaram, respectivamente, em 12º e 13º na sessão classificatória no circuito de Marina Bay, mas terão de largar no final do grid após a inspeção da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) encontrar irregularidades no DRS, o sistema de redução de arrasto, depois da sessão.

"As posições ajustáveis do elemento da asa traseira superior foram verificadas nos carros de número 23 (Albon) e 55 (Sainz)", diz a nota assinada pelo delegado técnico da FIA. "Ambos os carros excederam o limite máximo de 85 mm em ambos os lados da área externa da asa traseira."

Tal irregularidade poderia dar vantagem aerodinâmica aos carros da Williams durante a abertura da asa móvel. Apesar de ter seus tempos zerados, os dois pilotos foram autorizados a disputar a prova deste domingo, partindo do fundo do pelotão.

O diretor da Williams, James Vowles, lamentou o resultado da inspeção. "Isso é extremamente decepcionante para a equipe e estamos investigando como isso aconteceu", disse, em nota. "Em nenhum momento buscamos uma vantagem de desempenho e as asas traseiras passaram por nossas próprias verificações no início do dia, mas há apenas uma medição que importa e aceitamos a decisão da FIA. Revisaremos imediatamente nossos processos para garantir que isso não aconteça novamente."

Há duas semanas, no GP do Azerbaijão, o piloto Esteban Ocon havia sido desclassificado após o treino de definição do grid pelo mesmo motivo - a asa traseira de sua Haas foi reprovada nas verificações da FIA após a sessão.

Confira o grid de largada atualizado para o GP de Singapura de Fórmula 1:

1º - George Russell (ING/Mercedes), 1min29s158

2º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min29s340

3º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min29s524

4º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min29s537

5º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min29s586

6º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min29s688

7º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min29s784

8º - Isack Hadjar (FRA/RB), 1min29s846

9º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min29s868

10º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min29s955

11º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min30s141

12º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min30s320

13º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min30s353

14º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min30s820

15º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min30s949

16º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min30s982

17º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min30s989

18º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min31s261

19º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min30s202*

20º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min30s235*