F-1: Verstappen exalta autódromo de Brasília em visita com Nelson Piquet

Max Verstappen, piloto da Red Bull, visitou o Autódromo Internacional de Brasília nesta sexta-feira, ao lado do ex-Fórmula 1 e sogro Nelson Piquet. A pista no Distrito Federal, que passa por reformas e reconstrução, teve seu traçado elogiado pelo holandês. A visita ocorre na semana que antecede o GP de São Paulo da principal categoria de automobilismo.

"Achei bem legal (a pista). Eu acho que vai ser muito bom quando estiver aberto. Layout muito rápido. Será bem divertido, para carros e motos", afirmou o piloto, em vídeo divulgado pelo Banco BRB, responsável pela gestão do autódromo desde 2022. Verstappen ainda projetou que, no atual estágio das obras, a pista será reinaugurada nos próximos 20 dias.

O novo traçado do autódromo teve um aumento no número de curvas, mas uma redução na extensão (de 5.476m para 5.384m). Foi adicionada uma entrada de box adicional para o circuito, bem como a ampliação da largura da pista na largada. A expectativa é de que ele seja reinaugurado no dia 30 de novembro, na etapa de Brasília da Stock Car.

Verstappen é casado com Kelly Piquet, filha do ex-piloto de Fórmula 1, e costuma visitar a sua família na semana que antecede GP de São Paulo. Em anos anteriores ele chegou a competir de kart em Paranoá, região administrativa localizada a cerca de 25 km do Distrito Federal.

A bordo de uma aeronave avaliada em R$ 262 milhões, Max chegou ao País acompanhado de Kelly, sua enteada Penélope e a jovem Lily, primeira filha do casal nascida em maio deste ano. O piloto da RBR deve ficar na cidade natal da família Piquet até o começo da próxima semana, quando seguirá caminho para a capital paulista.