F-1: Verstappen conquista pole do GP dos EUA, a 47ª da carreira; Bortoleto sai em 16º

Após a vencer a sprint do GP dos EUA, Max Verstappen voltou ao Circuito das Américas, em Austin, na tarde deste sábado para conquistar a pole da corrida principal, que acontece neste domingo, às 16h. Seus principais rivais no Mundial de Pilotos, Oscar Piastri e Lando Norris, da McLaren, largam respectivamente na sexta e segunda colocações. O brasileiro Gabriel Bortoleto sai da 16ª posição.
Foi a 47ª pole da carreira de Verstappen, que busca o quinto título seguido e tenta diminuir ainda mais a vantagem da dupla da McLaren no Mundial.
O treino classificatório começou acidentado. Isack Hadjar provocou uma bandeira vermelha logo no início do Q1 ao sair da pista e parar na barreira de pneus. Com a pista reaberta, Bortoleto fez sua primeira volta rápida apenas na 19ª posição. No final do Q1, o brasileiro conseguiu momentaneamente o 15º posto, que o levaria à próxima fase da classificação, mas depois foi superado pelo argentino Franco Colapinto e larga da 16ª posição.
O brasileiro também foi beneficiado pela perda de tempo de Lance Stroll e Alexander Albon, por ultrapassarem os limites da pista do Circuito das Américas. Quem ficou na primeira parte da classificação foram Bortoleto, Esteban Ocon, Stroll, Albon e Hadjar. Stroll foi punido com a perda de cinco posições no grid e sairá no último lugar.
"A gente tem que ser realista. Tenho sofrido desde o primeiro treino", afirmou Bortoleto à Band, assumindo que não conseguiu acertar a Sauber, já que seu companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, avançou com o mesmo carro.
No Q2, os pilotos que disputam as primeiras posições do Mundial conseguiram tempos suficientes para garantir presença na parte final da classificação logo no início. Os cortados foram Nico Hulkenberg, Liam lawson, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly e Franco Colapinto.
Com pneus usados, o líder do Mundial, Piastri, foi um dos primeiros a registrar tempo no Q3 e conseguiu apenas o quarto tempo. Norris assumiu o primeiro lugar faltando cerca de 6 minutos para o final da sessão, mas logo foi superado por Verstappen, que marcou 1min32s510.
O tempo da primeira volta rápida foi suficiente para conquistar a pole. No final da classificação, Norris ainda conseguiu melhorar sua posição e larga em segundo.
Confira o grid de largada para o GP dos EUA de Fórmula 1:
1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min32s510
2º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min32s801
3º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min32s807
4º - George Russell (ING/Mercedes), 1min32s826
5º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min32s912
6º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min33s084
7º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min33s114
8º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min33s139
9º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min33s150
10º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min33s160
11º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min33s334
12º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min33s360
13º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min33s466
14º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min33s651
15º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min34s044
16º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min34s125
17º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min34s136
18º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min34s690
19º - Isack Hadjar (FRA/RB), sem tempo
20º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min34s540*
* Punido com a perda de posições