F-1 ruma ao Brasil com Mundial de Pilotos e Construtores 'pegando fogo'

Após uma etapa acirrada no México, a Fórmula 1 avança para o Grande Prêmio de São Paulo, em Interlagos. O último encontro dos pilotos foi finalizado de forma inesperada com a vitória de Lando Norris, da McLaren. O monegasco Charles Leclerc e o holandês Max Verstappen completaram o Top 3.
Oscar Piastri, o mais cotado para vencer o título deste ano, ficou de fora do pódio ao chegar em quinto logo atrás do rookie Oliver Bearman, da Haas. As falhas no comando da escuderia britânica fizeram com que o Mundial chegasse a São Paulo com somente um ponto de diferença e Norris na dianteira.
Com quatro corridas restantes na temporada, a prova brasileira será uma das mais vantajosas para quem sair vitorioso, já que o circuito conta com uma corrida sprint. O vencedor de ambas disputas pode conquistar até 33 pontos de vantagem. Essa será a penúltima prova com uma sessão extra, ainda haverá uma no Catar.
Embora a liderança esteja entre os titulares da McLaren, o tetracampeão da Red Bull ainda pode se aproximar e levar o Nundial para casa.
A disputa pelo vice-campeonato de Construtores também está acirrada. Ferrari, Mercedes e Red Bull continuam na briga pelo segundo lugar - as escuderias acumulam 356, 355 e 346 pontos, respectivamente.
Com previsão de chuva para os dias do evento, o GP do Brasil promete ser concorrido. Os pilotos entram na pista na sexta-feira, dia 7, às 11h30 (de Brasília), com o Treino Livre 1. A corrida oficial está marcada para o domingo, 9, às 14h (de Brasília).