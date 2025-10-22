Exames apontam apenas luxação no ombro e Hugo Souza deve voltar ao Corinthians contra o Grêmio

O temor por uma lesão mais grave no ombro esquerdo do goleiro Hugo Souza foi descartado nesta quarta-feira após a realização de exames de imagem. Fora do jogo com o Vitória, no sábado, ele já faz fisioterapia no clube e deve retornar daqui 10 dias, na Neo Química Arena, diante do Grêmio.

"O goleiro Hugo Souza sofreu um trauma no ombro esquerdo durante o jogo contra o Atlético-MG, no último sábado (18). Após exames de imagens, uma luxação acromio clavicular foi constatada no ombro esquerdo. O camisa 1 segue tratando no departamento de fisioterapia do clube", oficializou o Corinthians.

O goleiro perdeu as duas atividades da semana após acusar dores no local. Ele foi atingido já nos acréscimos da vitória diante do Atlético-MG e revelou um incomodo no local na reapresentação do elenco. Felipe Longo, que estreou diante do Santos, vai enfrentar o Vitória em Salvador.

Estar recuperado e em campo diante do Grêmio, dia 2 de novembro, será um "aviso" de Hugo Souza de que terá condições de figurar na lista de Carlo Ancelotti para os amistosos de novembro diante de Tunísia e Senegal. O técnico italiano anuncia os convocados um dia depois. Os jogos serão na Inglaterra, dia 15, contra os senegaleses, e dia 18, contra os tunisianos, na França.

Hugo Souza vive sua melhor temporada da carreira e se tornou um dos ídolos dos corintianos ao transmitir segurança entre as traves e ser decisivo nos momentos mais importantes, como ao defender o pênalti de Raphael Veiga na final do Paulistão. A to4Cida conta com seu gigante inteiro para a reta final do Brasileirão e, principalmente, as semifinais da Copa do Brasil, diante do Cruzeiro, em dezembro.