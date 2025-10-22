Ex-técnicos da dupla Gre-Nal são cotados para treinarem o Boca Juniors em 2026

Dois ex-treinadores da dupla Gre-Nal são cogitados para assumirem o comando técnico do Boca Juniors na próxima temporada.
Conforme o portal El Espectador, do Uruguai, Diego Aguirre e Renato Portaluppi são candidatos para substituírem Miguel Ángel Russo, que morreu no dia 8 de outubro.
Segundo o jornalista Fabián Bertolini, o time argentino quer um treinador "com experiência 'copeira'". Além dos brasileiros, o argentino Jorge Almirón também surge como alternativa.
Renato está sem clube desde que saiu do Fluminense após a eliminação na Copa Sul-Americana. Por outro lado, Aguirre está empregado no Peñarol. O uruguaio chegou na equipe ainda na temporada de 2023.