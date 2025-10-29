Ex-jogador do Real Madrid confessa: 'Eu venderia Vini Jr. para trazer Haaland'

Após as polêmicas no último clássico com o Barcelona, Vinicius Júnior deixou de ser uma unanimidade no Real Madrid, tanto dentro da comissão técnica quanto entre os torcedores. Alfonso Pérez, ex-jogador merengue na década de 1990 e medalhista de ouro olímpico com a seleção espanhola, é um dos nomes descontentes com o comportamento do jogador e defende até que seja usado como moeda de troca.

"Vinicius não me convence muito. Haverá pessoas que me criticarão, mas eu o teria vendido e contratado um centroavante. Acho que o Real Madrid precisa de um centroavante, sem dúvida", confessou o ex-jogador, ao Marca. Na referência do ataque, Xabi Alonso tem utilizado Kylian Mbappé e deve perder Endrick, por empréstimo, na próxima janela de transferências.

As críticas ao camisa 7 vem ganhando força por sua atitude no clássico, disputado no Santiago Bernabéu. Ao ver seu número na placa, aos 26 minutos do segundo tempo, ele se revoltou com Xabi Alonso. No banco de reservas, ele voltou a dar mostras de sua insatisfação com a decisão do comandante. "Vou embora do time. Eu vou, é melhor eu ir", teria dito o atacante, pela leitura labial das câmeras da transmissão, ao descer em direção ao vestiário do estádio.

"Não gosto da imagem que Vinicius passa em campo. Não é bom nem para ele nem para o Real Madrid. Sinto muito, mas eu o teria vendido para contratar o melhor centroavante do mundo que, neste momento, em termos de gols, é Haaland", pontuou Pérez. O ex-jogador conquistou Copa do Rei, La Liga e Supercopa da Espanha no período em que esteve no Real Madrid.

Nesta temporada, Xabi Alonso mostra que não tem peças fixas no ataque, além de Mbappé. Por isso, dos 13 jogos disputados, Vini Jr. foi titular em dez, e substituído em sete destes. Nas outras partidas, veio do banco de reservas. São cinco gols e quatro assistências pelo Real Madrid em 2025/2026, números positivos, mas que não garantem a vaga de titular incontestável.